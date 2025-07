Gloria żegna Na dobre i na złe! To był ostatni dzień Aleksandry Grabowskiej na planie - ZDJĘCIA

Maks wróci do Leśnej Góry i znów z niej zniknie w nowym sezonie "Na dobre i na złe" po wakacjach?

Gloria i Beger to jedna z najbardziej lubianych par w "Na dobre i na złe"! I choć Krasucka zostawiła Maksa, gdy ich związek zaczął wypływać na jej reputację w szpitalu, to jednak wciąż dało się wyczuć więź między kardiochirurgami. I to nawet mimo tego, że pod koniec sezonu sam ordynator już tam nie pracował, gdyż po aferze z pielęgniarką Majką (Katarzyna Wuczko), a także oszukaniu Agaty (Emilia Komarnicka) musiał odejść!

Ale pewnym jest, że w nowym sezonie "Na dobre i na złe" po wakacjach wróci do Leśnej Góry i znów będzie blisko Glorii! Tym bardziej, że jeszcze pewnie nikt nie będzie wiedział, że to właśnie on w finale sezonu odpowiadał za ogromną awarię. Jednak, gdy prawda wyjdzie na jaw, to Maks znów będzie musiał zniknąć i tym razem pociągnie za sobą i Glorię?

Aleksandra Grabowska i Tomasz Ciachorowski znikają z "Na dobre i na złe"!

Aleksandra Grabowska pochwaliła się na swojej Instagramie ostatnimi zdjęciami z planu "Na dobre i na złe", które produkcja także opublikowała na swoim oficjalnym profilu. I to nie bez przyczyny, gdyż właśnie na nich aktorka ogłosiła swój koniec w serialu i życzyła fanom serialu miłych wakacji wraz z kolegą z produkcji, jak i samym Tomaszem Ciachorowskim, dla którego są to także ostatnie chwile na planie!

- Koniec. Życzymy z Jankiem miłych wakacji!🫀 I z tym🍍🫀 - napisała Aleksandra Grabowska.

Ale spokojnie, gdyż wcale nie na zawsze, a jedynie na czas wakacji, które powoli zaczynają się i w ekipie Na dobre i na złe"! Szczególnie, że dopiero co z planem żegnali się Iga (Anna Szymańczyk) z Alesiem (Paweł Małaszyński), a teraz przyszła kolej na Glorię, która ma już za sobą ostatnie sceny przed przerwą wakacyjną, jak i Maksa, któremu zostały już te ostatnie, po czym oboje będą mogli udać się na zasłużony wypoczynek!

Krasucka i Beger wrócą w nowym sezonie "Na dobre i na złe" po przerwie wakacyjnej!

Jednak na szczęście po wakacjach wrócą z powrotem na plan, aby nagrywać dla widzów kolejne nowe odcinki "Na dobre i na złe", gdyż te po przerwie wakacyjnej mają już nagrane, dzięki czemu mogą chwilę odsapnąć, aby później wrócić z nową energią!

Także fani "Na dobre i na złe" mogą spać spokojnie, gdyż w nowym sezonie po wakacjach nie zabraknie ani Glorii, ani Maksa, ani oczywiście emocji w ich wątku! Czy kardiochirurdzy do siebie wrócą? I jak odbije się na wszystkim wcześniejsza zemsta Begera? Tego dowiemy się już niebawem!