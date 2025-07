Tadeusz zniknie M jak miłość? Nowosielski dostał główną rolę w innym serialu! - ZDJĘCIA

Bartłomiej Nowosielski, znany jako Tadeusz z "M jak miłość", dołączył do obsady innego serialu, który pojawi się w telewizji jesienią i to od razy w głównej roli. Od kilku tygodni trwają zdjęcia na planie produkcji "Zajazd. Będzie się działo", a 45-letni aktor zagra tam bohatera, wokół którego będzie się kręciła fabuła. Czy to oznacza, że na jakiś czas Tadeusz zniknie z "M jak miłość"? A może wątek Tadzia, jego żony Jagody (Katarzyna Kołeczek) i ich córki Dorotki (Klara Madeńska) zejdzie na dalszy plan? Sprawdź, co już wiadomo i zobacz ZDJĘCIA Nowosielskiego w kolejnym serialowym wcieleniu.