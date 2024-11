M jak miłość, odcinek 1835: Bartek w areszcie po odejściu Doroty wyzna Barbarze, że to klątwa! Wszystko go zostawiają - ZDJĘCIA

Intrygi i manipulacje to chleb powszedni w "M jak miłość" i "Barwach szczęścia." Zdrady, skandale i knucie za plecami to elementy, które przyciągają widzów przed ekrany. Postacie takie jak Rafał Zaborski (Wojciech Solarz), czy też Martyna (Magdalena Turczeniewicz), to prawdziwi mistrzowie manipulacji, którzy nie cofają się przed niczym, by osiągnąć swoje cele. Czy pamiętasz inne postacie, które swoimi działaniami wpłynęły na losy głównych bohaterów? Kto jeszcze knuł za plecami przyjaciół lub rodziny? Sprawdź swoją wiedzę w naszym quizie!

QUIZ. Najwięksi intryganci w M jak miłość i Barwach szczęścia! Czy wiesz, kto knuł najwięcej? Odgadnij 8/10 Pytanie 1 z 10 W "Barwach szczęścia" próbuje przejąć hotel Bruna, wykorzystując rozwód i nowe życie z kochanką! Bożena Zaborski Justin Skotnicki Następne pytanie