Odeszła z M jak miłość, a teraz znów pokazała się na ekranie! Dominika Ostałowska nie wygląda już jak kiedyś - ZDJĘCIA

Serialowa Marta z "M jak miłość" zniknęła z obsady

Dominika Ostałowska przez ponad dwie dekady była jedną z najbardziej rozpoznawalnych twarzy "M jak miłość". Widzowie śledzili losy Marty Wojciechowskiej od pierwszych odcinków serialu, dlatego jej odejście z obsady wywołało spore emocje. Aktorka pożegnała się z produkcją w 1866 odcinku, wyemitowanym 15 kwietnia 2025 roku.

Scenarzyści przygotowali dla Marty nowe zakończenie. Niedługo po ślubie z Jackiem (Robert Gonera) kobieta podjęła zaskakującą decyzję o wyjeździe do Włoch. Wyznała Marysi (Małgorzata Pieńkowska), że Patrycja (Alżbeta Lenska) spodziewa się dziecka i właśnie dlatego chce pomóc przy wnuku i odciążyć synową oraz Łukasza (Jakub Józefowicz), którzy oczekują kolejnego potomka. W ten sposób postać Marty zniknęła z "M jak miłość", a Dominika Ostałowska zakończyła wieloletnią przygodę z serialem.

Dominika Ostałowska zajęła się karierą w teatrze

Po odejściu z produkcji aktorka skupiła się przede wszystkim na pracy teatralnej. Na swoim profilu w mediach społecznościowych pokazywała między innymi przygotowania do nowego spektaklu w Teatrze Studio, rzadko zdradzając kulisy życia zawodowego.

Powrót Dominiki Ostałowskiej do TVP

Teraz Ostałowska ponownie pojawiła się w TVP. Aktorka wzięła udział w nowej odsłonie popularnego teleturnieju „Wielki Test Cyfrowej Formy”, który po ponad dwóch latach przerwy wrócił na antenę TVP1. Gwiazdy sprawdziły w nim swoją wiedzę o nowych technologiach, a program poprowadzili Paulina Chylewska i Piotr Jędrzejek.

Co ciekawe, Dominika Ostałowska nie była jedyną reprezentantką "M jak miłość". W teleturnieju wystąpiła również Małgorzata Pieczyńska, czyli serialowa Aleksandra, serialowa mama Marcina Chodakowskiego (Mikołaj Roznerski). Dzięki temu fani hitu TVP mogli ponownie zobaczyć na ekranie dwie dobrze znane aktorki, choć tym razem w zupełnie innym wydaniu niż w serialowych rolach.

Mimo pojawienia się Ostałowskiej w programie TVP1, nie ma żadnych potwierdzonych informacji, że rola Marty ma powrócić do "M jak miłość".