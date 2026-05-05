Nowy Misiek w M jak miłość. Aleksander Bożyk jest nie do poznania - ZDJĘCIA

Nowy Misiek z „M jak miłość”. Aleksander Bożyk zmienia się nie do poznania

Aleksander Bożyk od lat wciela się w rezolutnego syna Zduńskich, który jako jedyny z rodzeństwa potrafi mocno zaskoczyć swoimi pomysłami, czasem nieroztropnym zachowaniem, a wręcz tendencją do pakowania się w kłopoty. Czas leci, a Misiek dojrzewa nie tylko na ekranie. 14-letni aktor wyraźnie zmienił się na przestrzeni ostatnich miesięcy.

Zaskakujący wizerunek Miśka w 1931 odcinku „M jak miłość”

Duża metamorfoza Miśka będzie doskonale widoczna w 1931 odcinku „M jak miłość”, kiedy Zduńscy przyjadą z wizytą do Grabiny. Wtedy także wyjdzie na jaw, że nastąpiła zmiana aktorek grających bliźniaczki, najmłodsze córki Kingi i Piotrka.

Sprawdź: M jak miłość. Nagła zmiana w obsadzie! Oto nowe córki Kingi i Piotrka. Bliźniaczki Zduńskie z innymi twarzami - ZDJĘCIA

Zmiany w "M jak miłość"

Chociaż w przypadku Miśka nie ma mowy o zmianie aktora, chłopak wyraźnie się zmienił fizycznie, co ma związek z naturalnym okresem dojrzewania. Skoro Aleksander Bożyk dorasta, naturalne jest, że serialowy syn Kingi i Piotrka również przechodzi przemianę.

W 1931 odcinku „M jak miłość” będzie to szczególnie widoczne, bo Misiek pokaże, że dzieci Zduńskich wchodzą już w zupełnie nowy etap życia. Nastolatek nie tylko zmieni się z wyglądu, ale też w zachowaniu będzie widać większą samodzielność i dojrzałość. To wyraźny sygnał dla widzów, że czas w serialu płynie nieubłaganie, a młodsze pokolenie powoli przestaje być dziećmi.