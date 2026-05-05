M jak miłość, odcinek 1932: Ona pogrąży Olka. Podstawiona pacjentka częścią planu zemsty Sowińskiego - ZDJĘCIA

"M jak miłość" odcinek 1932 - poniedziałek, 11.05.2026, o godz. 20.55 w TVP2

W prawdziwe kłopoty wpadnie w 1932 odcinku "M jak miłość" Olek, który od dłuższego czasu jest na celowniku nowego dyrektora administracyjnego klinki. Aleksander Sowiński wymyśla kolejne intrygi, żeby Chodakowskiemu zaszkodzić, zniszczyć mu karierę. Tak też będzie tym razem. Gdy ortopeda będzie z kolejną pacjentką Moniką w gabinecie, Sowiński wywoła nagle stamtąd pielęgniarkę Tereskę, aby wrobić Olka w molestowanie seksualne!

Tak Sowiński wrobi Olka w molestowanie pacjentki w 1932 odcinku "M jak miłość"?

Podczas badania pacjentki w 1932 odcinku "M jak miłość" Olek nie będzie podejrzewał, że jej wizyta to część planu Sowińskiego, że w ten sposób nowy szef chce go pogrążyć, zszargać jego dobre imię i zrujnować to, na co Chodakowski pracował przez lata. Aleksander wezwie Tereskę do siebie, aby przekazać oddziałowej pielęgniarek, że zgłosiła się do niego pacjentka Olka ze skargą na ortopedę, który "niewłaściwie jej dotykał".

- Zaraz po tej wizycie pacjentka, bardzo zdenerwowana, przyszła do mojego gabinetu... Twierdzi, że podczas badania doktor Chodakowski dotykał ją w taki sposób, że poczuła się zakłopotana… Czy pani to potwierdza? - Sowiński spróbuje przeciągnąć Tereskę na swoją stronę.

Słysząc oskarżenia szefa wobec Olka w 1932 odcinku "M jak miłość" pielęgniarka będzie w szoku. Nie uwierzy w ani jedno słowo Sowińskiego.

- Co? Doktor Chodakowski?! Nie! A w życiu!

- Przecież pani wyszła przed samym badaniem i nie wie, co się potem wydarzyło…

Pielęgniarka doniesie Anecie na Sowińskiego w 1932 odcinku "M jak miłość"

Tuż po rozmowie z dyrektorem Tereska w 1932 odcinku "M jak miłość" doniesie za to o wszystkim Anecie. - Jemu po prostu na temat naszego pana ordynatora całkiem odwala! Trzeba uważać i mieć oczy dookoła głowy…

Aneta pozna prawdę o Sowińskim w 1932 odcinku "M jak miłość"

Niedługo potem Aneta dostanie równie niepokojącą wiadomość od Wójcika (Jakub Kornacki), gangstera, który otoczył Chodakowskich swoją opieką, dotyczącą właśnie Sowińskiego i sprawy sprzed lat. "Biznesmen" swoimi sposobami ustali, że Aleksander obwinia Olka o problemy zdrowotne swojej siostry Ewy (Karolina Dryzner), która przeszła operację i po zabiegu jest kaleką.

- Jego siostra kilka lat temu miała operację, ale coś poszło nie tak i jest niepełnosprawna. A Sowiński uważa, że winę za to ponosi pani mąż…

Z rozmowy telefonicznej Sowińskiego z Ewą w 1932 odcinku "M jak miłość" wyniki, że dyrektor zdobył pracę w klinice tylko po to, aby się na Olku zemścić za jej cierpienie.