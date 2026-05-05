M jak miłość, odcinek 1931: To Hania uratuje Franka przed podłym ojczymem. Córka Natalki nie będzie go dłużej kryła - ZWIASTUN

"M jak miłość" odcinek 1931 - wtorek, 5.05.2026, o godz. 20.55 w TVP2

Blady strach padnie na Dorotę i Bartka, którzy w 1931 odcinku "M jak miłość" odkryją, że Franek od nich uciekł. Przybrany syn zostawi dla nich w siedlisku tylko list pożegnalny, ale Dorota będzie wiedziała, że kryje się za tym, coś więcej. Nie dość, że kolejny raz Franek ukradnie jej biżuterię, to jeszcze zabierze z domu pieniądze, które razem z Bartkiem odkładają w sejfie. Lisiecki połączy wszystkie fakty i po krótkim śledztwie, niedopałku papierosa znalezionym na śniegu, domyśli się, że Franek padł ofiarą swojego bezwzględnego ojczyma, Malickiego.

Nie przegap: M jak miłość, odcinek 1931: Franek po ataku ojczyma na Bartka wyzna, co mu zrobił Malicki. W końcu uzna Lisieckiego za prawdziwego ojca - WIDEO

Franek po ucieczce ukryje się u Hani w 1931 odcinku "M jak miłość"

Nikt nie będzie jednak wiedział, że po ucieczce od Doroty i Bartka w 1931 odcinku "M jak miłość" szantażowany Franek znajdzie schronienie w leśniczówce Natalki. Przyjmie go tam Hania, która przyjaźni się z chłopcem i ma wobec niego dług wdzięczności. Córka Natalii spróbuje przekonać Franka, żeby zrezygnował z planu ucieczki, ale on nie będzie chciał jej słuchać.

- Robisz straszną głupotę, bo ciocia Dorota bardzo cię kocha. To widać. Wszyscy to widzą...

- Pytał cię ktoś o zdanie? Jeszcze jedno słowo i zaraz sobie stąd pójdę!

Poszukiwania Franka i wskazówka od Hani w 1931 odcinku "M jak miłość"

Dla dobra przyjaciela Hania obieca, że go nie wyda. Nawet kiedy w 1931 odcinku "M jak miłość" do leśniczówki wróci Natalka i zapyta ją, czy Franek się z nią kontaktował, czy ma od niego jakieś wieści. Dopiero, gdy Hania podsłucha rozmowę Natalii z Bartkiem o ojczymie Franka, o tym, że chłopiec planował ucieczkę od dawna, bo Malicki go szantażował i żądał pieniędzy, 11-latka uzna, że nie może dłużej milczeć.

Podczas poszukiwań Franka w 1931 odcinku "M jak miłość" Hania, mimo zakazu opuszczania domu, wymknie się do siedliska, by wyjawić Bartkowi, co wie na temat jego ucieczki, co przyjaciel wyznał jej o ojczymie.

- Wujek, muszę ci coś powiedzieć... Nie powiedziałam mamie, bo by mnie zabiła. Chodzi o Franka... Franek chce się gdzieś spotkać...

- Haniu, to jest bardzo ważne, bo Franek jest w niebezpieczeństwie. Proszę cię, błagam cię, powiedz mi szybko wszystko, co wiesz. Dobra?

- Dobrze, ale musisz porozmawiać z moją mamą. I zagwarantować mi nietykalność...

- Gdzie jest Franek?

Dzięki wskazówkom Hani w 1931 odcinku "M jak miłość" Bartek dotrze nad rzekę, gdzie uratuje Franka z rąk ojczyma - zwyrodnialca! Niestety podczas bójki z uzbrojonym w nóż Malickim, mąż Doroty zostanie ranny.

M jak miłość. Franek ucieknie od Doroty i Bartka! Artur wyzna Joannie, co do niej czuje Rozwijamy nasz serwis dzięki wyświetlaniu reklam. Blokując reklamy, nie pozwalasz nam tworzyć wartościowych treści. Wyłącz AdBlock i odśwież stronę.

24