M jak miłość, odcinek 1931: Piękny gest Miśka wobec Pawła. Pomoże uporać się Zduńskiemu z żałobą - ZDJĘCIA

Małgorzata Pala
2026-05-05 10:59

Misiek (Aleksander Bożyk) w 1931 odcinku "M jak miłość" mocno zbliży się do będącego w żałobie Pawła (Rafał Mroczek). Syn Piotrka (Marcin Mroczek) zdaje sobie sprawę, w jak trudnej sytuacji jest wujek. Smutek i przerażenie Zduńskiego po śmierci Franki (Dominika Kachlik), jest widoczne gołym okiem. Dlatego też Misiek w 1931 odcinku "M jak miłość" nie zawaha się ani chwili, kiedy przydarzy się okazja do pomocy wujkowi. To pomoże Pawłowi uporać się z żałobą?

Paweł (Rafał Mroczek) i Misiek (Aleksander Bożyk)
"M jak miłość" odcinek 1931 - wtorek, 5.05.2026, o godz. 20.55 w TVP2

W 1931 odcinku "M jak miłość" Paweł będzie miał okazję spędzić czas z bratem i jego rodziną. To właśnie Piotrek i Kinga (Katarzyna Cichopek) szukali wdowca po jego zniknięciu i odseparowaniu się od bliskich. Teraz mocno wesprą mężczyznę w dochodzeniu do siebie i ułożeniu swoich spraw na nowo.

Paweł dostanie wsparcie od bliskich w 1931 odcinku "M jak miłość"

Paweł w 1931 odcinku "M jak miłość" będzie nadal przebywał w Grabinie, gdzie może liczyć na duże wsparcie w opiece nad Antosiem (Mark Myronenko). Szczególnie Agnes (Amanda Mincewicz) bardzo zaangażuje się w dobro dziecka i pomoc przy nim w codziennych sprawach. Jednak wizyta Kingi i Piotrka wraz z dziećmi sprawi, że w domu Mostowiaków zrobi się gwarno i wesoło. 

Kiedy Paweł zajmie się naprawą starego roweru, Piotrek poważnie porozmawia z bratem. Przeprosi go za to, że początkowo nieco bagatelizował jego stan, wręcz pokazywał złość na to, że Paweł nie jest w stanie normalnie funkcjonować po śmierci żony. Oczywiście zrozumie swój błąd i wyciągnie do Pawła rękę. W końcu dla każdego to bardzo trudna sytuacja.

Misiek pomoże Pawłowi w Grabinie w 1931 odcinku "M jak miłość"

Do rozmowy bliźniaczków dołączy Misiek, który także wesprze wujka. Dotąd nie mieli okazji spędzać wiele czasu sam na sam, ale kiedy Misiek zauważy, że Paweł naprawia rower, zaoferuje swoją pomoc.

- Trzeba go dopieścić, pomożesz mi? - zapyta Paweł, widząc, że Misiek bardzo zainteresował się naprawą sprzętu.

- Chętnie!

- Masz, odkręć - poinstruuje Paweł i w ten sposób zobaczy, że młody syn Piotrka chętnie spędza z nim czas.

