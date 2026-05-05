M jak miłość, odcinek 1931: Agnes nie wyda Artura przed Marysią! Będzie kryła ojca przed macochą - ZDJĘCIA

Sylwia Fiutkowska
Sylwia Fiutkowska
2026-05-05 12:32

W 1931 odcinku "M jak miłość" Marysia (Małgorzata Pieńkowska) zacznie wydzwaniać do Artura (Robert Moskwa), co nie ujdzie uwadze Agnes (Amanda Mincewicz). Rotke spróbuje zająć głowę macochy, jednak myśli Rogowskiej wciąż będą wędrować wokół męża, który w tym czasie będzie z Joanną (Dominika Sakowicz), co jego córka w zupełnym przeciwieństwie do jego żony, doskonale będzie wiedzieć. Jednak w 1931 odcinku "M jak miłość" lekarka go nie wyda i będzie go kryć nawet do momentu powrotu Rogowskiego do domu i serii niewygodnych pytań! Koniecznie poznaj szczegóły i zobacz ZDJĘCIA!

Amanda Mincewicz jako Agnes i Małgorzata Pieńkowska jako Marysia Rogowska siedzą na kanapie. Agnes, ubrana w jasnofioletowy sweter, trzyma koc i poduszkę w kwiaty. Obie aktorki rozmawiają, a ich twarze wyrażają powagę i zamyślenie, co nawiązuje do serialu M jak miłość na portalu Super Seriale.
M jak miłość odc. 1931. Artur Rogowski (Robert Moskwa) M jak miłość odc. 1931. Marysia (Małgorzata Pieńkowska), Agnes (Amanda Mincewicz) M jak miłość odc. 1931. Artur Rogowski (Robert Moskwa) M jak miłość odc. 1931. Agnes (Amanda Mincewicz)
Galeria zdjęć 30

"M jak miłość" odcinek 1931 - wtorek, 5.05.2026, o godz. 20.55 w TVP2

W 1931 odcinku "M jak miłość" w domu Mostowiaków zapanuje poruszenie po zaginięciu Franka (Jarosław Śmigielski). Rodzina od razu włączy się w poszukiwania chłopca, ale z jednym wyjątkiem, bo znów pośród niej zabraknie Artura, który w tym czasie będzie z Joanną. Rogowski będzie tak zabsorbowany Dobrzańską, że ani nie zauważy, ani nie usłyszy telefonów od żony, którymi Rogowska go obsypie.

Zachowanie Marysi w 1931 odcinku "M jak miłość" nie ujdzie uwadze Agnes, która doskonale będzie wiedziała, gdzie w tym czasie będzie przebywał ojciec. Tym bardziej, że wcześniej przyłapie go na rezerwacji wspólnego pokoju dla siebie i Joanny w Krakowie. Ale ani słowem nie piśnie o tym Marysi. Tylko za wszelką cenę będzie próbowała odwrócić jej uwagę od męża. Jednak nieskutecznie!

- Na stronie Lipnicy jest już informacja o zaginięciu Franka - pokaże Marysi, Agnes.

- Aha - skwituje tylko Marysia, po czym nie przestanie szukać kontaktu z mężem.

Agnes wybroni nieszczerego Artura przed Marysią w 1931 odcinku "M jak miłość"!

Aż w końcu w 1931 odcinku "M jak miłość" Artur raczy wrócić do domu, tak jak gdyby nic się nie stało. Ale się stanie, o czym już na wstępie poinformuje go wzburzona żona, która obsypie go lawiną pytań. A on nie będzie wiedział, jak na nie odpowiedzieć!

- Cześć - rzuci luźno Artur.

- No nareszcie. Gdzie byleś tak długo? Franek zaginął. Chłopcy go szukają. Dzwoniłam do ciebie tyle razy - zrelacjonuje mu zirytowana Marysia.

- Franek? - spyta tylko Rogowski.

- No Franek. Szuka go Bartek, policja. Nic o tym nie wiesz? Nie dzwonili do przychodni? Nie pytali o niego? - zdziwi się Rogowska.

W tym momencie w 1931 odcinku "M jak miłość" do ich rozmowy wtrąci się Agnes, która weźmie ojca w obronę. Szczególnie, iż będzie świadoma tego, że Artur o niczym nie będzie miał pojęcia, bo w tym samym czasie będzie za bardzo zajęty Joanną.

- Dzwonili, powiedziałam, że u nas go nie było - odpowie za niego Agnes.

Córka zszokuje Rogowskiego w 1931 odcinku "M jak miłość"!

Jednak w 1931 odcinku "M jak miłość" Agnes już dłużej nie będzie chciała patrzeć na zakłamanego i napalonego na Joannę ojca. Do tego stopnia, że wyjdzie z salonu, zostawiając małżonków samych.

- Dobra, idę do Antka, zobaczę czy śpi - powie Agnes, po czym wyjdzie.

Oczywiście, w 1931 odcinku "M jak miłość" Artur od razu spojrzy na córkę i będzie odprowadzał ją dziękczynnym wzrokiem. Zwłaszcza, że będzie świadomy tego, że i ona wiedziała o jego wspólnym wyjeździe z Joanną i konsekwencjach tej decyzji, przez co znów był nieobecny. Ale mimo tego go nie wydała przed żoną. Mimo iż wcześniej doniosła na niego Judycie (Paulina Chruściel). Jednak w przypadku macochy zachowa się inaczej!

M jak miłość, odcinek 1931: Agnes nie wyda Artura przed Marysią! Będzie kryła ojca przed macochą - ZDJĘCIA
Galeria zdjęć 30
M jak miłość. Franek ucieknie od Doroty i Bartka! Artur wyzna Joannie, co do niej czuje

Polecany artykuł:

M jak miłość, odcinek 1931: Agnes zauważy szokującą zmianę u Artura! Naiwna Mar…