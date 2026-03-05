M jak miłość. Zdrada Rogowskiego z Joanną już wywołuje burzę! Nie tylko niewierny Artur obrywa. Mocne komentarze!

Artur Rogowski zdradzi Marysię z Joanną w "M jak miłość"? Posunie się za daleko!

Czy dojdzie do zdrady Rogowskiego z Joanną Dobrzańską, to się okaże dopiero w odcinkach "M jak miłość" pod koniec marca! Wtedy też na dobre rozkręci się wątek bliskich relacji Artura z nową lekarką z przychodni w Lipnicy. Bo w ich przypadku nie będzie mowy już tylko o służbowych stosunkach szefa przychodzi z podwładną. Dość szybko Joanna zorientuje się, jak działa na Rogowskiego, jak silne uczucia w nim wywołuje. Mimo że jest szczęśliwym mężem Marysi.

Zapowiedź romansu Rogowskiego i Joanny pojawi się w 1920 odcinku "M jak miłość", kiedy po pracy znów chętnie pomoże młodszej lekarce, nie zważając na to, że w domu jest Marysia, która też liczy na jego wsparcie w opiece nad wnukiem Antosiem. Zachowanie Artura zacznie coraz bardziej niepokoić Marysię, gdy mąż cały wieczór spędzi z atrakcyjną koleżanką w jej domu. Oczywiście nie będzie wiedziała, co się między nami tam wydarzy, ale wyczuje, że doktor Dobrzańska zadurzyła się w Arturze.

Tak się skończy randka Rogowskiego i Joanny w 1920 odcinku "M jak miłość"

Z "Kulis serialu M jak miłość" wynika, że w 1920 odcinku Joanna będzie dążyła do tego, by Rogowski został u niej nie tylko na kolacji. Otwarcie będzie flirtowała z żonatym szefem, licząc na coś więcej.

- A może zostaniesz na kolacji? Robię świetne spaghetti - zaproponuje Joanna, niemal pewna tego, że Artur jej się nie oprze.

- Włoska kuchnia, powiadasz? Uwielbiam... - odpowie Rogowski i zbliży się do Joanny pożerając ją wzrokiem.

Jednak w tym momencie opamięta się i wróci do Marysi. Nie przestanie jednak myśleć o dużo młodszej lekarce, która rozpaliła w nim tak silne uczucia.

"M jak miłość" jak "Moda na sukces". Widzowie nie mają litości

Zdrada Rogowskiego w "M jak miłość" już teraz wzbudza gwałtowne reakcje i emocje wśród widzów. Zdecydowana większość uważa, że scenarzyści serialu chcą rozwalić kolejny udany związek, że po śmierci Franki (Dominika Kachlik) i serii tragedii, jakie spadły na rodzinę Rogowskich, dosyć już dramatów i zwyczajnie nie chcą oglądać jak rozpada się małżeństwo Marysi i Artura. Porównują nawet "M jak miłość" do kultowej telenoweli "Moda na sukces", gdzie każdy zdradza każdego!

Na profilu SuperSeriale.se.pl na Facebooku nie brakuje złośliwych komentarzy nie tylko pod adresem niewiernego Artura, który wiele lat temu w "M jak miłość" zdradził Marysię z prawniczką Teresą (Dominika Łakomska), ale także obrywa się twórcom scenariusza i reżyserowi serialu. A przecież o to chodzi produkcji "M jak miłość", aby po 25. latach nadal serial rozpalał aż takie emocje! Kontrowersyjny wątek bardzo w tym pomaga.

Tak fani "M jak miłość" komentują zdradę Rogowskiego z Joanną

- Szkoda serialu, bo to jak się zaczął od rodziny Mostowiaków to już robi się "Moda na sukces" ja wiem że to tylko serial ale pomimo że lubię oglądać powinien być zakończony ☺️ - Jakiż to amant że co nowa lekarka to za nim lata I zakochana taka o matko bosko 🙈🙈 już nie wiedzą co zepsuć to takie bzdury na siłę wymyślają że szok.. - Jak nie śmierć to zdrady - Rogowski ty się ogarnij - Chyba czas zakończyć oglądanie filmu - Jaki stary taki głupi 🤦‍♀️ - D jak dramaty ciąg dalszy - Reżyser ma chyba w swoim życiu takie tragedie że dodaje je do serialu to jakaś masakra co chwilę jakaś tragedia - Tak to jest serial ale zdrada w ich relacji już była i Marysia z trudem dała mężowi drugą szansę, jeszcze niedawno rzekomo taki zakochany w żonie, słowa czułości i zapewniał że jest jedyną kobietą którą kocha, słaby scenariusz na kolejną zdradę. Ps. Scenarzysta chce potwierdzić że jak raz pojawi się zdrada to wcześniej czy później nastąpi ona po raz kolejny, tak zazwyczaj bywa... - Scenariusz słabiutki się zrobił🫣🤪🫠 - Zdradził raz, zdradzi kolejny … i to zawsze w monetach, kiedy Marysia najbardziej go potrzebuje. Przykre … - No Artur też ma dużo za uszami, jedną zdradę Marysia mu wybaczyła, nie sądzę żeby drugą była w stanie mu wybaczyć, chce zniszczyć całą rodzinę to zniszczy, ale wtedy nikt mu już tego nie wybaczy - Co za podły człowiek ma taką fajna żonę a szuka nie wiem czego Marysia jak się dowie to mu nie wybaczy - Po co psuć coś co jest piękne a w tym jest miłość szczęście i zaufanie - Jakie to już jest żałosne - Po cholerę taki scenariusz tu uśmiercają Frankę a tu za chwilę romans bez sensu ten serial zakończyć i już. - Zdurniał już na stare lata czy co😡😥🤣 - Podziękujmy wszyscy temu 🤬 reżyserowi 😡 bo fantazja go ostro ponosi w przestworza🥴 ten serial spada na dno i nie wiem czy tak bzdurne wątki warto wprowadzać do i tak już zjebane ...... serialu,tu już nic nie jest NORMALNE. - To jest szok kiedy żona potrzebuje wsparcie po stracie synowej ,załamaniu syna a mąż,,zaś ma chcice na inną 🫣 - Ten film się robi gorszy niż Moda na sukces 🙈 - Niespełniony pan doktor . Marynia jak się dowie to dopiero będzie się działo.