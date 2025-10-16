M jak miłość. Upadek Magdy coraz bliżej? Kolejne dramaty przypieczętują załamanie Budzyńskiej

"M jak miłość" odcinek 1888 - poniedziałek, 10.11.2025, o godz. 20.55 w TVP2

W 1888 odcinku „M jak miłość” Dima zdecyduje się wyjechać na stałe na Ukrainę razem z Julią i Nadią. Budzyńscy poczują ogromny niepokój, bo zarówno Magda, jak i Andrzej (Krystian Wieczorek), zdadzą sobie sprawę, że stracą przybraną córkę, którą dotychczas otaczali opieką i miłością. To dramatyczny moment, który pokaże, jak kruche mogą być rodzinne więzi, gdy decyzje dorosłych zmieniają życie najbliższych.

Strata Magdy to początek serii przykrości

Magda będzie zmuszona pogodzić się z tym, że Nadia odejdzie. Dodatkowo będzie musiała stawić czoła własnym emocjom i poczuciu bezsilności. To wydarzenie nie tylko przetestuje jej siłę, ale też uwidoczni, jak wiele jeszcze trudnych chwil czeka ją w najbliższym czasie. Będzie trudno, tym bardziej, że Budzyńska pokochała Nadię jak własne dziecko, którego nie może już mieć. Ze względu na chore serce nie może zajść w ciążę z Andrzejem.

Święciccy wciąż czuwają

Niebezpieczeństwo nie będzie wynikało wyłącznie z decyzji Dimy i Julii. Błażej Święcicki cały czas ma Magdę na celowniku. Z pomocą, a konkretnie na zlecenie brata, Kazimierza, który siedzi w więzieniu, będzie manipulował i szukał sposobu na uprzykrzenie jej życia. W 1888 odcinku „M jak miłość” Błażej ponownie skontaktuje się z Baczewskim – prezesem firmy, która obiecała ogromną darowiznę dla fundacji Magdy. Tym razem celem Święcickich będzie nie tylko zastraszenie Budzyńskiej, ale też przejęcie kontroli nad jej działaniami zawodowymi.

Za sprawą hakera i nieuczciwych praktyk Święcickich Magda zostanie zmuszona do podejmowania decyzji w napiętej atmosferze, a każdy kolejny krok może mieć poważne konsekwencje zarówno dla jej życia prywatnego, jak i zawodowego. 1888 odcinek „M jak miłość” pokaże, że Magda czeka bardzo trudny okres. Utrata Nadii, decyzje Dimy i Julii, a także intrygi Święcickich sprawią, że Budzyńska znajdzie się w centrum dramatycznych wydarzeń. Jej codzienność zostanie wystawiona na próbę. Czeka ją czas pełen wyzwań i zagrożeń. Fani serialu już w 1888 odcinku zobaczą, że przyszłość Magdy nie rysuje się spokojnie i jej upadek może być coraz bliżej.