M jak miłość. To oni po śmierci Franki pomogą Pawłowi wychować Antosia. Nie zostanie sam z synem - ZDJĘCIA

Co będzie z Pawłem i Antosiem w "M jak miłość", kiedy Franka umrze?

Śmierć Franki, którą widzowie "M jak miłość" zobaczą w 1907 odcinku we wtorek, 2 lutego 2026 roku, wywróci do góry nogami życie Pawła Zduńskiego! Samotny, zrozpaczony wdowiec nie poradzi sobie ze świadomością, że Franka nie żyje, że okrutny los znów odebrał mu ukochaną kobietę, a mały Antoś wychowa się bez matki.

Dopiero odcinki "M jak miłość" w lutym i wczesną wiosną pokażą, jak Paweł będzie przeżywał żałobę, kiedy Franka umrze, kto w tym czasie zajmie się Antosiem. Bo to niemal pewne, że zrozpaczony Zduński nie da rady sam opiekować się synem! Spadnie na niego tak bolesny cios, więc minie sporo czasu nim Zduński dojdzie do siebie, poradzi sobie w psychicznym załamaniem i wyjdzie z żałoby na tyle silny, by móc wychować syna.

Nie przegap: M jak miłość. Śmierć Franki to najgorsza kara dla Pawła. Nie zastąpią Dominiki Kachlik inną aktorką - ZDJĘCIA

Z pomocą Pawłowi po śmierci Franki w "M jak miłość" przyjdzie najbliższa rodzina, a także przyjaciele. Jego matka Marysia (Małgorzata Pieńkowska) już udowodniła, że potrafi nie tylko być wspaniałą babcią dla Antosia, ale także zastąpić mu matkę, kiedy Franka po wypadku dwa miesiące temu walczyła o życie w szpitalu.

To właśnie do niej Franka przed śmiercią w 1907 odcinku "M jak miłość" zwróci się ze szczególną prośbą. Przekaże teściowej ostatnią wolę, żeby zajęła się Antosiem jakby coś jej się stało...

Poza tym Paweł w żałobie po śmierci Franki w "M jak miłość" będzie mógł liczyć na Kingę (Katarzyna Cichopek) i Piotrka (Marcin Mroczek), którzy wezmą Antosia do siebie także wtedy, gdy Zduński dowie się, w jak poważnym stanie jest jego żona. Wsparcie wdowcowi zaoferuje też babcia Barbara (Teresa Lipowska) i przede wszystkim Magda (Anna Mucha), najlepsza przyjaciółka, ukochana sprzed lat, która była przy nim zawsze w najgorszych momentach życia.

Czy po śmierci Franki w "M jak miłość" Paweł znajdzie nową miłość?

Jeszcze zbyt wcześnie, by z cała pewnością stwierdzi, która bohaterka "M jak miłość" zastąpi zmarłą Frankę u boku Pawła. To od scenarzystów serialu zależy czy i kiedy pojawi się kobieta, która wypełni pustkę w życiu Zduńskiego po śmierci Franki. Ale na pewno Paweł nie zostanie sam...

Przeczytaj też: M jak miłość. Z kim będzie Paweł po śmierci Franki? To pewne, że pojawi się nowa kobieta! Tak było z innymi wdowcami