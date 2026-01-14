M jak miłość. Śmierć Franki to najgorsza kara dla Pawła.! Nie zastąpią Dominiki Kachlik inną aktorką - ZDJĘCIA

Śmierć Franki w "M jak miłość"? Co będzie z Pawłem i ich synem Antosiem?

Śmierć Franki w 1907 odcinku "M jak miłość" będzie potężnym i wyjątkowo bolesnym ciosem dla Pawła, który u boku góralki z Bukowiny Tatrzańskiej odnalazł swoje szczęście, prawdziwą miłość i uwierzył, że spędzi z nią resztę życia. To właśnie Franka spełniła marzenie Zduńskiego o własnym dziecku, urodziła mu syna Antosia (Mark Myronenko), dzięki któremu stali się pełną rodziną.

Ostatnio wydawało się, że Franka i Paweł wszystko, co najgorsze mają już za sobą. Na działce w Grabinie w sąsiedztwie sadu zmarłego dziadka Lucjana (śp. Witold Pyrkosz) rozpoczęli budowę wymarzonego domu, zaplanowali przeprowadzkę do Grabiny, by być bliżej rodziny, babci Barbary (Teresa Lipowska), matki Marysi (Małgorzata Pieńkowska) i wychować Antosia na łonie natury.

Piękne plany Zduńskich zniszczy jednak śmierć Franki, którą w 1907 odcinku "M jak miłość" umrze w szpitalu przed planowaną operacją usunięcia tętniaka aorty. Tętniak pęknie tuż po tym jak Franka pożegna się z Pawłem, zobaczy Antosia i przekaże Marysi swoją ostatnią wolę.

Co będzie z Pawłem i jego synem po śmierci Franki? To wszystko wyjaśni się w odcinkach "M jak miłość" w lutym i wczesną wiosną. Ale można się spodziewać, że żałoba po odejściu żony doprowadzi Pawła na skraj psychicznego załamania, że tylko Antoś będzie go trzymał przy życiu.

Tak wiele Paweł przeszedł przez 25 lat w "M jak miłość", stracił wiele kobiet, ma za sobą trzy rozwody, liczne miłosne zawody, lecz śmierć Franki będzie największą karą od losu, jaka mogła spaść na Zduńskiego.

Tak fani "M jak miłość" reagują na śmierć Franki i odejście Dominiki Kachlik z serialu!

Odcinek 1907 "M jak miłość", w którym widzowie zobaczą śmierć Franki dopiero na początku lutego 2026 roku. Jednak już teraz fani w komentarzach na oficjalnej stronie na Facebooku, a także na fanpage'u SuperSeriale.se.pl nie kryją swojej wściekłości, że produkcja serialu uśmierci Dominikę Kachlik, że nie zastąpi jej inna aktorka!

Niestety nie ma szans na to, żeby po odejściu Dominiki Kachlik z "M jak miłość" w roli Franki pojawił się ktoś inny. Najpewniej jednak w dalszej przyszłości u boku Pawła będzie inna kobieta, która pomoże mu uporać się z żałobą po śmierci Franki. Ale póki co Zduński będzie samotnym, zrozpaczonym wdowcem z synem Antosiem.

- Nie mogą jej zastąpić? Paweł znowu samotny ojciec to już się nudne robi. - Szkoda, że znowu Pawłowi się coś przytrafi. Przecież u tego chłopa, to same nieszczęścia. - 25 lat serialu i ciągle Paweł samotny. Dlaczego tak robicie? Nie można Franki zastąpić inną aktorką? Już były takie praktyki 🥺 - Tragedia ten serial się robi a z tym Pawłem to naprawdę przegięcie, jego życie to pasmo nieszczęść co trochę mu się ułożyło to od nowa tragedia nie mają nad nim litości Ci co piszą ten scenariusz 🫣 - Biedny Paweł on to ma pecha do tych kobiet znów straci żonę zostanie sam z synem 😞 - Szkoda mi tego Pawła bo tyle planów i w ogóle i tworzą fajną rodzinkę a tu znowu sam biedny będzie z synusiem. - A nie prościej zmienić aktorkę - Zawsze bronię "M jak miłość, ale też już uważam, że przesada. Dajcie już spokój temu Pawłowi. Niech chłopak będzie szczęśliwy. Jeśli aktorce się już nie chce grać, zróbcie nabór i weźcie inne podobna. A nie wiecznie śmierć"- Mateusza mogli podmienić, Natalkę, to czemu nie Frankę ? - Widocznie Paweł jest skazany na nieszczęścia 🙆🙆🙄 - Ja myślę, że to głównie wina scenarzystów, a nie aktorki i oni postanowili Frankę uśmiercić, żeby było bardziej dramatycznie, a z Pawła zrobić wdowca! Szkoda, postać Franki była bardzo pozytywna, w tym coraz bardziej beznadziejnym serialu!... - Dlaczego Paweł musi przechodzić taki horror w swoim życiu, nigdy mu się nie ułożyło zawsze miał ciężko, dopiero co się ożenił został ojcem, a teraz wdowcem nie mogli napisać scenariusza, że Franka odchodzi od niego i biorą rozwód to by było inaczej. A nie taki dramat nie umieją pisać scenariusza po co takie dramaty, sama śmierć - Biedny Paweł to chyba najbardziej “doświadczony” przez życie bohater tego seriali- może warto mu już odpuścić🤣

Kiedy Franka z "M jak miłość" umrze? Kiedy odcinek ze śmiercią żony Pawła?

Franka umrze w 1907 odcinku "M jak miłość", którego emisja we wtorek, 3.02.2026, o godz. 20.55 w TVP2. Śmierć Franki nastąpi w szpitalu, tuż przed operacją usunięcia tętniaka. U Zduńskiej zjawią się jej bliscy - Paweł, Marysia oraz Antoś. Przed odejściem Franka zdąży się pożegnać z rodziną, przede wszystkim z ukochanym i ich synem.