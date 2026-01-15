M jak miłość. Z kim będzie Paweł po śmierci Franki? To pewne, że pojawi się nowa kobieta! Tak było z innymi wdowcami

Kto w "M jak miłość" zastąpi Pawłowi zmarłą Frankę?

Żałoba Pawła po śmierci Franki zapewne zdominuje odcinki "M jak miłość", które będą emitowane wiosną 2026 roku. Skoro Dominika Kachlik odchodzi na zawsze z serialu i nie będzie innej aktorki, która zastąpi ją w tej roli, to można się spodziewać, że Paweł przez długi czas będzie rozpaczał po stracie żony, matki jego syna Antosia.

Nie przegap: M jak miłość. Śmierć Franki to najgorsza kara dla Pawła. Nie zastąpią Dominiki Kachlik inną aktorką - ZDJĘCIA

Cierpienie Zduńskiego spotęguje świadomość, że będzie musiał wychować synka sam, że nagła śmierć Franki przekreśli wszystkie ich piękne plany na przyszłość. Związane z budową domu w Grabinie, przeprowadzką na wieś blisko rodziny Mostowiaków.

Widzowie "M jak miłość" muszą się przygotować na prawdziwy wyciskacz łez z udziałem Pawła i jego bliskich. Oczywiście Antoś będzie zbyt mały, by rozumieć, że straci matkę, ale na pewno będzie mu brakowało zmarłej Franki. Czy jest szansa, że jakaś inna kobieta wypełni w życiu Zduńskich pustkę po France? Nie od razu.

Póki co produkcja "M jak miłość" milczy nie tylko na temat śmierci Franki, ale także bohaterki, która mogłaby zastąpić ją u boku Pawła. Wiadomo na pewno, że jeszcze w lutym do obsady dołączy m.in. nowa lekarka w przychodni Artura Rogowskiego (Robert Moskwa), śliczna Alicja Krajewska (Marlena Jonasz), ale trudno póki co przewidywać, że to właśnie ona będzie kolejną ukochaną Zduńskiego.

Wdowcy z "M jak miłość", którzy odnajdywali nową miłość po śmierci ukochanych!

Warto przypomnieć, że na przestrzeni 25 lat w "M jak miłość" było kilku wdowców, którzy po stracie ukochanych na nowo odnajdywali miłość.

Wszyscy zapewne pamiętają rozpacz Marka Mostowiaka po śmierci Hanki (Małgorzata Kożuchowska) w odcinkach "M jak miłość" 15 lat temu. W domu Mostowiaków jej miejsce początkowo zajęła Kasia (Agnieszka Sienkiewicz), która zakochała się w Marku bez wzajemności. Barbara (Teresa Lipowska) od razu ją polubiła. Kasia świetnie dogadywała się z Mateuszkiem (Krystian Domagała) oraz córkami Marka. Ale to nie ona zastąpiła Hankę w sercu Marka, lecz druga żona Mostowiaka - Ewa (Dominika Kluźniak).

Nie przegap: M jak miłość. Śmierć Franki to najgorsza kara dla Pawła. Nie zastąpią Dominiki Kachlik inną aktorką - ZDJĘCIA

Tak jak Paweł po śmierci Franki w "M jak miłość" 11 lat temu płakał też Marcin Chodakowski po śmierci Kasi, która zmarła podczas porodu. Wówczas załamany odejściem ukochanej Marcin nie był nawet w stanie zająć się synem Szymkiem (Staś Szczypiński). Przez długi czas Chodakowski nie dopuszczał nawet myśli, że inna kobieta zajmie miejsce zmarłej Kasi. Aż pojawiła się (Adriana Kalska).

Śmierć Franki w 1907 odcinku "M jak miłość". Kiedy i jak umrze Franka?

Franka umrze w 1907 odcinku "M jak miłość", którego emisja we wtorek, 3.02.2026, o godz. 20.55 w TVP2. Śmierć Franki nastąpi w szpitalu, tuż przed operacją usunięcia tętniaka. U Zduńskiej zjawią się jej bliscy - Paweł, Antoś, a także teściowa Marysia (Małgorzata Pieńkowska). Przed odejściem Franka zdąży się pożegnać z rodziną, przede wszystkim z ukochanym i ich synem.