M jak miłość, odcinek 1903: Kinga matką syna Franki i Pawła! Odda Antosia pod jej opiekę - ZDJĘCIA

"M jak miłość" odcinek 1903 - wtorek, 20.01.2026, o godz. 20.55 w TVP2

Co prawda w 1903 odcinku "M jak miłość" Paweł świetnie sobie poradzi z Antosiem pod nieobecność Franki, ale tęsknota za żoną mocno da mu się już we znaki. Początkowo nie będzie świadomy, że ukochana go okłamała, że wcale nie wyjechała w góry do Bukowiny Tatrzańskiej, tylko od kilku dni jest w szpitalu na oddziale kardiologii, gdzie czeka na ostateczną diagnozę, co jej dolega.

To dlatego Paweł w 1903 odcinku "M jak miłość" odda Antosia pod opiekę Kingi

Zanim w 1903 odcinku "M jak miłość" Paweł pozna prawdę, że Franka jest bliska śmierci, przyjedzie z Antosiem do bistro Kingi i przekaże syna pod opiekę żony Piotrka (Marcin Mroczek). Akurat tego dnia Zduński pojedzie na budowę domu w Grabinie, zatrudni nowego kierownika, by spełnić obietnicę daną France, że jeszcze w tym roku przeprowadzą się na wieś, zamieszkają w wymarzonym domu.

Kinga ukryje przed Pawłem prawdę o France w 1903 odcinku "M jak miłość"

Przy Pawle Kinga w 1903 odcinku "M jak miłość" będzie robiła dobrą minę do złej gry. Nie da po sobie poznać, że wie, że Franka jest w szpitalu, że czeka na wyniki badań, które wszystko rozstrzygną. Mimo to Zduński zauważy, że bratowa jest jakaś nieswoja. Ona jednak wykręci się bólem głowy i zapewni Pawła, że zajmie się Antosiem jak własnym dzieckiem.

- Skarbie, jak dobrze, że ty jeszcze nic nie rozumiesz... - powie do syna Franki i Pawła.

Syn Franki i Pawła w 1903 odcinku "M jak miłość" zostanie z Kingą na dłużej!

A kiedy w 1903 odcinku "M jak miłość" Paweł odbierze telefon od zapłakanej Franki, która wezwie go natychmiast do szpitala, Kinga weźmie Antosia do domu przy Deszczowej na dłużej. Zastąpi mu mamę z wielką czułością i razem z Piotrkiem zaopiekują się Antosiem także przez całą noc. To zapowiedź tego, że w najgorszych chwilach to właśnie brat i bratowa Pawła będą mu pomagać z synem. Także kiedy nadejdzie śmierć Franki...