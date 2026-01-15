M jak miłość, odcinek 1903: Franka zacznie się szykować na śmierć. Uprzedzi Pawła, że musi uporządkować swoje sprawy - ZDJĘCIA

M jak miłość, odcinek 1903 - wtorek, 20.01.2026, o godz. 20.55 w TVP2

Dopiero w 1903 odcinku "M jak miłość" wyjaśni się, na co choruje Franka, co dolega żonie Pawła (Rafał Mroczek) i dlaczego dostała tak pilne skierowanie do szpitala na oddział kardiologii. Lekarz, który opiekuje się tam Franką od początku podejrzewał u niej powikłania po operacji rozerwanej aorty, którego Zduńska doznała ponad dwa miesiące temu po wypadku pod Grabiną. Wówczas cudem przeżyła, lecz teraz jej stan będzie naprawdę poważny.

Badania Franki w 1903 odcinku "M jak miłość" potwierdzą diagnozę lekarza!

Badania Franki w 1903 odcinku "M jak miłość" potwierdzą najgorsze przypuszczenia. Lekarz zbierze się w swoim gabinecie z innymi specjalistami, by umówić leczenie pacjentki. Dla wszystkich stanie się jasne, że tylko kolejna operacja może uratować France życie.

M jak miłość. Franka ukryje przed Pawłem pobyt w szpitalu! Lekarz przekaże złe wieści Rozwijamy nasz serwis dzięki wyświetlaniu reklam. Blokując reklamy, nie pozwalasz nam tworzyć wartościowych treści. Wyłącz AdBlock i odśwież stronę.

- Franciszka Zduńska, pacjentka lat 33, ostatnio hospitalizowana ponad dwa miesiące temu po wypadku komunikacyjnym w wyniku którego doszło do rozerwania aorty, zaopatrzonego stentgraftem. Trafia do lekarza pierwszego kontaktu z powodu wysokiego ciśnienia. Skarży się także na uporczywy ból głowy, zawroty, duszności, kołatanie serca oraz problemy ze snem. Czekamy na wyniki angio-TK, które potwierdzą lub wykluczą naszą diagnozę. Podejrzewamy tętniakowe poszerzenie aorty, które mogło się pojawić, jako skutek uboczny przeprowadzonej operacji. W wyniku skoków ciśnienia ściana aorty mogła ulec uszkodzeniu powyżej wszczepionego wcześniej stentgraftu... - stwierdzi lekarz Franki.

Umierająca Franka w 1903 odcinku "M jak miłość" wezwie Pawła do szpitala

Zaraz potem w 1903 odcinku "M jak miłość" Franka dowie się, że ma tętniaka aorty i musi możliwie szybko podjąć trudną decyzję o operacji. Zawiadomić też męża i rodzinę, bo czas będzie działał na jej niekorzyść. Wówczas Zduńska zadzwoni do Pawła i ze łzami w oczach poprosi, by przyjechał do niej do szpitala. Przyzna się, że wcale nie jest w górach u rodziny w Bukowinie Tatrzańskiej.

Przerażony Paweł w 1903 odcinku "M jak miłość" nie będzie miał pojęcia, do dolega France, w jak ciężkim jest stanie, ale popędzi do szpitala, gdzie od razu spotka się z lekarzem żony i pozna wstrząsającą diagnozę, która zabrzmi jak wyrok śmierci.

Franka przed operacją w 1903 odcinku "M jak miłość" wyjdzie ze szpitala, by przygotować się na śmierć!

Mimo panicznego strachu, że Franka umrze w 1903 odcinku "M jak miłość" Zduński postara się nie okazywać przy niej, jak bardzo się boi. Zapewni ukochaną, że zrobi wszystko, by do czasu operacji zadbać o jej samopoczucie, że są w tym razem i na pewno nic złego się nie stanie.

- Musisz być gotowa do operacji, musisz mieć siłę... Bo chcesz jej, prawda?

- Nie poddam się. Będę walczyć... Chciałabym tylko kilka dni wcześniej wrócić do domu... - zrozpaczona Franka będzie gotowa na walkę, przeczuwając jednak, że czeka ją śmierć.

- Myślisz, że to dobry pomysł?

- Lekarze sami powiedzieli, że mnie wypuszczą. A ja chciałabym wrócić do domu i uporządkować różne sprawy... - Franka nie powie tego wprost, ale będzie szykowała się na śmierć. - To znaczy przygotować się do operacji i później do rekonwalescencji...

- Jeśli lekarze się zgodzą, to ja też. I niczego nie musisz uporządkować, słyszysz? Jestem na ciebie zły, że mi nie powiedziałaś... Od teraz informujesz mnie o wszystkim, jesteśmy w tym razem!- zapewni żonę Paweł.

By udowodnić France, że może na niego zawsze liczyć w 1903 odcinku "M jak miłość" Paweł późnym wieczorem przyjedzie do niej do szpitala jeszcze raz. Oboje postarają się nie dopuszczać przerażającej myśli, że dni Franki są już policzone.