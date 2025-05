M jak miłość. To on będzie bronił podłego Święcickiego. Budzyński i Werner mają z nim jakieś szanse? - ZDJĘCIA, WIDEO

Prawnik Święcickiego załatwi mu wolność w kolejnych odcinkach "M jak miłość" po wakacjach?

Kolejny sezon „M jak miłość” to kontynuacja wątku Magdy i podłego sąsiada, który polował na jej bezpieczeństwo. Święcicki został aresztowany, ale to nie koniec tej historii. Już wiadomo, że on i Budzyńscy spotkają się w sądzie, a obok mężczyzny zasiądzie jego adwokat. Kim będzie tajemniczy człowiek, który ma za zadanie uniewinnić swojego klienta?

Adam Werner będzie prawnikiem Magdy, ale Święcicki też zatrudni dobrego adwokata

To Werner podejmie się obrony Magdy. Andrzej, chociaż jest wybitnym prawnikiem, nie może reprezentować w sądzie własnej żony. Dlatego też, to ukochany Sylwii (Hanna Turnau) podejmie się obrony przyjaciółki, która padła ofiarą Święcickiego. Niestety to nie jest tak, że mężczyzna na sto procent trafi do więzienia. Trzeba udowodnić mu winę i oskarżyć. On jednak ma prawo do adwokata i obrony, co też uczyni. Po stronie Święcickiego zasiądzie adwokat, który ma za zadanie uniewinnić klienta. To on zagrozi Magdzie i Andrzejowi w nowych odcinkach „M jak miłość”?

Magda w niebezpieczeństwie w nowych odcinkach "M jak miłość"?

Mimo aresztowania Święcickiego, nie można mówić o bezpieczeństwie Magdy i Andrzeja. Podły mężczyzna nie powiedział ostatniego słowa. Aktorzy z "M jak miłość" nagrywali kolejne sceny do wątku walki sądowej Wernera z prawnikiem rywala Budzyńskich i sama Anna Mucha przyznała, że kłopoty nie opuszczą jej bohaterki! To oznacza, że batalia sądowa prawdopobnie nie skończy się za szybko... Możliwe, że adwokat Święcickiego odegra dużą rolę w jego "być albo nie być" na wolności. Adam Werner i Budzyński muszą działać, by podły człowiek nie zagroził więcej Budzyńskiej.

"Jeszcze się spotkamy, jeszcze będą z tego kłopoty" - podpisała zdjęcie z serialowym Święcickim Anna Mucha, dając jasno do zrozumienia, że wiele się wydarzy.