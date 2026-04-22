M jak miłość. To co wyprawia napalony Artur Rogowski z Joanną już nie mieści się w głowie! Gorszego scenariusza nie dało się wymyślić

Czy Artur zdradzi Marysię z Joanną w tym sezonie "M jak miłość"?

Tej wiosny Artur Rogowski dołączył do grona znienawidzonych bohaterów "M jak miłość". I nie ma się co dziwić, bo to, co ostatnio wyprawia mąż Marysi nie mieści się w głowie. Biedaczka wzięła na siebie ciężar opieki nad wnukiem Antosiem (Mikołaj Jankowski) po śmierci Franki (Dominika Kachlik). Teraz zajmuje się także pogrążonym w depresji Pawłem (Rafał Mroczek), a Artur ugania się za Joanną Dobrzańską jak napalony, zakochany nastolatek.

Nie dość, że w ostatnich odcinkach "M jak miłość" Marysia musi radzić sobie ze wszystkim sama, nie może liczyć na Artura, to jeszcze Rogowski przy byle okazji lata do Joanny. I martwi się o młodą lekarkę bardziej niż o własną żonę. Udowodnił to już, kiedy obie zachorowały i zamiast zająć się Marysią, czuwał przy łóżku Joanny. Nie chciał jej zostawić dopóki córka Agnes (Amanda Mincewicz) nie wyciągnęła go z domu tej kobiety.

Artur i Joanna wyjdą razem do Krakowa w 1931 odcinku "M jak miłość"?

Czy dojdzie do zdrady Artura z Joanną w tym sezonie "M jak miłość"? Czy przed emisją ostatniego odcinka przed przerwą wakacyjną Rogowski uwikła się w romans z Dobrzańską? To wyjaśni się już w 1931 odcinku, którego emisja we wtorek, 5 maja 2026 r., kiedy Artur zaprosi Joannę na wspólny wyjazd na konferencję medyczną do Krakowa. Służbowa podróż Rogowskiego będzie okazją do tego, aby zdradził Marysię? W realizacji planu wyjazdu Arturowi przeszkodzi terapeutka Judyta (Paulina Chruściel).

Ale na tym wcale nie koniec, bo kolejne wyczyny Rogowskiego, kłamstwa, które wciśnie Marysi sprawią, że ich małżeństwo zawiśnie na włosku.

Komentarze fanów "M jak miłość". Tak oceniają wątek Artura i Joanny: "On napalony, ona go prowokuje"

Widzowie "M jak miłość", którzy śledzą wątek Artura, Joanny i Marysi, każdym odcinkiem tracą cierpliwość do tego bohatera. Przez lata w ich oczach uchodził za wzór wiernego męża. Mimo że Rogowski kiedyś już zdradził Marysię, bo zakochał się w prawniczce Teresie (Dominika Łakomska), ona mu wybaczyła, zeszli się i wzięli nawet drugi ślub. Teraz historia się powtarza. Z tą różnicą, że młodziutka lekarka próbuje zniszczyć małżeństwo Rogowskich, cały czas prowokuje starszego szefa!

Na profilu SuperSeriale.se.pl na Facebook zapytaliśmy właśnie fanów "M jak miłość", co sądzą o uczuciu Artura do Joanny, czy uważają, że on naprawdę się zakochał, czy po prostu mu odbiło na jej punkcie. Oto jak internauci komentują najgorętszy miłosny wątek w serialu tej wiosny.

M jak miłość. Artur nie odejdzie od Marysi, bo Barbara zrobi z nim porządek! Tak się kręci nowy sezon

- Brak słów na zachowanie Artura , to stary napalony cap który goni za młodymi spódniczkami - Stary dziad zamiast zająć się żoną to jak zwykle ślimaczy się na młodszą babę brak słów😡 - Odbiło mu na stare lata szkoda Marysi ma tyle na głowie a ten stary dureń motylki w brzuchu czuje - Nie. Myśli że mu się krew burzy,a to się wapno lasuje 🤣 - Dziadek !Niech nie robi wstydu rodzinie.😅 - Wkurzający wątek... Artur tak kochał Marysię ,a jak pojawiły się kłopoty,zmartwienia to się oddalił i młodszej laski mu się chce. - Już raz się zakochał 😄 widocznie powtórka z rozrywki. Marysia zasługuje na fajnego faceta może czas na zmiany w m jak miłość - Ciało puszczone raz puszcza się cały czas 🤔,i dlatego nie wybacza się zdrady - Stary piernik miłości szuka powinna Marysia go kopnąć w cztery litery i na zbity pysk wygnać - Artur jest niepoważny i będzie żałował wszystkiego a Marysia to dobra kobieta. Joanna go prowokuje bo ma jakiś cel … - Weźcie ta Joannę z tego serialu nie da się jej oglądać a gada jakby zaraz miała dojść 😂😂 - Gdyby kochał Marysię nigdy by się tak nie zauroczył, dla mnie ten facet już nie istnieje... - Łeb siwieje d. ...a szaleje ..... gorszego scenariusza nie mogli wymyślić - Miałam go za superrrrrrr gościa a to zwykły dupek. - Jakie bezmózgowie go dopadło....szok - To prawda,wapno mu się zlasowało.Jeszcze wróci do Marysi z podwiniętym ogonem,a ona powinna go pogonić w cholerę.Wielki LOWELAS!!! - Ogarnij się chłopie, bo stracisz to co masz najcenniejsze w życiu czyli kochająca rodzinę.. tak to już jest gdy nie myśli się głową tylko d.....ą... - Co za dupek, ale to było do przewidzenia, już raz odwalił numer. Marysia mu wybaczyła i teraz znowu to robi. Stary piernik, znudziło mi się spokojne życie , trzeba coś zmienić. Niczego się nie nauczył. To prawda, kto raz zdradził zdradzać będzie . - Już raz mu Marysia wybaczyła, I nic go to nie nauczyło?