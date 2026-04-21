M jak miłość, odcinek 1927: Artur okłamie Agnes, by być z Joanną! Wyciągnie ojca z domu chorej lekarki - ZWIASTUN

"M jak miłość" odcinek 1927 - wtorek, 21.04.2026, o godz. 20.55 w TVP2

Choroba Joanny w 1927 odcinku "M jak miłość" wzbudzi niepokój Artura, który podczas szalejącej w Grabinie epidemii grypy, nie będzie się mógł skupić na niczym innym! Co prawda chora lekarka będzie mogła liczyć na pomoc terapeutki Judyty (Paulina Chruściel), która w ten sposób postara się nie dopuścić do spotkania męża Marysi z Dobrzańską, lecz Rogowski i tak przy pierwszej nadarzającej się okazji do niej pojedzie. I znów przy Joannie zapomni o całym świecie.

Artur zajmie się Joanną w 1927 odcinku "M jak miłość" zamiast być przy Marysi

Przejęty Artur w 1927 odcinku "M jak miłość" poświęci się Joannie, przy której zupełnie straci poczucie czasu. Widok chorej, bezradnej i wymagającej opieki lekarki rozczuli go jednak do tego stopnia, że nie będzie chciał od niej wyjść przez cały wieczór. Nie myśląc wcale o tym, że w domu czeka na niego Marysia, że jest teraz potrzebny żonie bardziej niż kiedykolwiek, bo po próbie samobójczej Pawła (Rafał Mroczek) przechodzi trudne chwile.

- Artur dziękuję... Jeszcze nigdy nie czułam się tak fatalnie. A teraz jest mi tak bezpiecznie dzięki tobie... - wyzna Joanna w gorączce, kiedy Rogowski podłączy jej kroplówkę z lekami.

Agnes wezwie Rogowskiego do chorej Marysi w 1927 odcinku "M jak miłość"

Zauroczonego Rogowskiego przywoła do porządku dopiero telefon od Agnes, która w 1927 odcinku "M jak miłość" natychmiast wezwie ojca do dom! Do chorej Marysi. Córka Artura nie będzie miała jednak pojęcia z kim on teraz spędza wieczór.

- Wreszcie! Gdzie ty się podziewasz? Maria ma grypę. Kompletnie się rozchorowała...

- Jestem u pacjenta. Pilny przypadek. Nic nie wiedziałem.

- No tak, bo nie odbierałeś. Dałam jej leki przeciwgorączkowe, które znalazłam w domu, ale jak nie za bardzo działają. Możesz wrócić? - zapyta Agnes z pretensją w głosie.

- Już wracam. Za chwilę....

Niepokojąca rozmowa Artura z Joanną w 1927 odcinku "M jak miłość"

Chociaż Artur wróci do chorej Marysi, to w 1927 odcinku "M jak miłość" nie zapomni o równie chorej Joannie. Kiedy żona będzie spała, wymknie się do kuchni, aby zadzwonić do młodej lekarki. Wówczas Maria stanie w drzwiach i podsłucha ich rozmowę, która zabrzmi bardzo niepokojąco.

