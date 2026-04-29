M jak miłość. Tak się zmieni Mariusz w następnym sezonie! Kasia nie odejdzie od męża z córką Jakuba - ZDJĘCIA

Kasia i Mariusz wciąż będą razem w "M jak miłość" po wakacjach 2026

Odmieniony Mariusz to bez wątpienia jedna z większych sensacji nadchodzącego sezonu "M jak miłość"! Jak dojdzie do tego, że mąż Kasi zmieni wygląd, że Sanocki będzie teraz miał krótkie włosy? Co się będzie kryło za radykalną metamorfozą Mariusza? Tego na razie nie wiadomo, ale pewne jest, że Kasia i Mariusz nie rozstaną się w "M jak miłość" po wakacjach 2026, że pozostaną małżeństwem i będą wychowywać Zosię. Mimo że już się wydało, że to Jakub jest ojcem córki Kasi.

Do finału obecnej sezonu "M jak miłość" pozostał już tylko miesiąc, bo ostatni odcinek przed wakacjami będzie wyemitowany w maju. I wiele wskazuje na to, że prawda o dziecku Kasi i Jakuba wcale nie wyjdzie na jaw! Nie tylko Karski nie dowie się, że Zosia jest jego córką. Także Mariusz nie będzie świadomy, że Kasia go oszukuje, że łączy ją z Jakubem znacznie więcej niż on myśli.

Nie tylko Aneta (Ilona Janyst), ale także szantażystka Anka Sokołowska (Katarzyna Russ), a nawet Aleksander Sowiński (Mikołaj Krawczyk), który także pozna tajemnicę Kasi, nie wydadzą jej przed byłym i obecnym mężem. Wygląda na to, że widzów czeka niekończący się wątek i prześciganie się w domysłach, czy i kiedy Jakub oraz Mariusz dowiedzą się prawdy o zmianie wyników testu na ojcostwo!

Nowa fryzura Mariusza z "M jak miłość". Odmieniony Mateusz Mosiewicz na planie serialu

Mateusz Mosiewicz na swoim profilu na Instagramie publikuje zdjęcia zza kulis następnego sezonu "M jak miłość" z Pauliną Lasotą, ich ekranową córką Zosią i prawdziwą matką dziewczynki. Ale trzyma wszystkich w napięciu, bo nie ujawnia, co się wydarzy w wątku tych bohaterów w odcinkach jesienią 2026 roku.

Póki co Mosiewicz chwali się tylko nową fryzurą i tajemniczo brzmiącą zapowiedzią tego, co się będzie działo: "Kwitnąco!✌️🌺" - podpisuje ujęcia z planu serialu.

M jak miłość. Tak Aneta dowie się, że Jakub jest ojcem córki Kasi! Wyda ją przed Karskim i Mariuszem?