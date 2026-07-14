M jak miłość. Tak będzie wyglądał ślub Natalki i Adama. Mnóstwo gości na cudownej imprezie w Grabinie - ZDJĘCIA

Ślub Natalki i Adama w nowym sezonie "M jak miłość", a w tle urodziny Teresy Lipowskiej

Natalka i Adama Karski wezmą ślub w nowym sezonie "M jak miłość", ale na ten odcinek trzeba będzie poczekać co najmniej do końca tego roku! Na planie serialu właśnie nakręcono sceny ze ślubu pary policjantów w Grabinie. Cudowna uroczystość w otoczeniu rodziny Mostowiaków zbiegła się w czasie ze świętowaniem urodzin Teresy Lipowskiej, czyli uwielbianej Barbary Mostowiak, która 14 lipca 2026 roku skończyła 89 lat.

Wielu aktorów z obsady oraz członków ekipy produkcyjnej "M jak miłość" odśpiewało Teresie Lipowskiej "Sto lat" podczas kręcenia scen ślubu Natalki i Adama. Na profilach gwiazd serialu na Instagramie od razu pojawiły się filmiki, jak uczczono święto Teresy Lipowskiej za kulisami nagrywanych ujęć.

- Dzisiaj o godz. 4.05 rozpoczęłam 90. rok mojego życia - powiedziała wzruszona aktorka do przyjaciół z "M jak miłość:

Ślub Natalki i Adama w odcinkach "M jak miłość" jesienią, jak to zwykle bywa w przypadku tak ważnych, radosnych uroczystości, dla zakochanych z Grabiny będzie nie tylko początkiem wspólnego życia, ale także okazją do świętowania z otoczeniu bliskich osób. Ceremonia ślubna i przyjęcie weselne w siedlisku Doroty (Iwona Rejzner) i Bartka zgromadzą mnóstwo gości, głównie z rodziny Natalii, ale nie zabraknie też przyjaciół i kolegów z komendy policji.

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Oni pojawią się na ślubie Natalki i Adama w następnym sezonie "M jak miłość"

Kto będzie na ślubie Natalki i Adama w następnym sezonie "M jak miłość"? Z relacji udostępnionych na Instagramie wynika, że wśród gości młodej pary będą oczywiście członkowie rodziny: babcia Barbara, ciotka Marysia (Małgorzata Pieńkowska), były szwagier Bartek (Arkadiusz Smoleński) z żoną Dorotą, a także Agnes (Amanda Mincewicz), córka Artura Rogowskiego (Robert Moskwa). Póki co nie wiadomo, czy mąż Marysi pojawi się na ślubie Natalii Adama, bo wiadomo już, że w odcinkach "M jak miłość" po wakacjach odejdzie od żony i opuści rodzinę.