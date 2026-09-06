M jak miłość. Tajemnicze zniknięcie Sowińskiego w nowym sezonie. W klinice zacznie się robić nerwowo

Sowiński w nowym sezonie "M jak miłość" nagle zniknie! Personel kliniki zacznie się niepokoić

W 1943 odcinku "M jak miłość" w klinice zapanuje bardzo nerwowa atmosfera. Sowiński nie pojawi się w pracy i nie skontaktuje się z personelem. Początkowo jego nieobecność może jeszcze nie wywołać większej paniki, ale szybko stanie się jasne, że z dyrektorem dzieje się coś dziwnego. Nie uprzedzi nikogo o wyjeździe, nie wyjaśni swojego zniknięcia i po prostu przepadnie...

Dla pracowników kliniki sytuacja stanie się tym bardziej zastanawiająca, że Sowiński do tej pory mocno angażował się w funkcjonowanie placówki. Nagle pozostawi wszystkich bez żadnej informacji. Kolejne próby kontaktu z dyrektorem nie przyniosą odpowiedzi, więc atmosfera zacznie gęstnieć. Tymczasem prawda okaże się znacznie bardziej makabryczna. Jeszcze poprzedniego wieczoru Mariusz (Mateusz Mosiewicz) zjawi się w domu Sowińskiego po odkryciu jego relacji z Kasią (Paulina Lasota). Sanocki nie będzie wiedział, że lekarka została przez dyrektora zaszantażowana i zgodziła się na jego żądania, żeby ochronić sekret dotyczący prawdziwego ojca Zosi. Zobaczy tylko, że żona spotyka się z innym mężczyzną.

M jak miłość. Zaginięcie Sowińskiego w nowym sezonie pogrąży Olka?! Wszyscy przypomną sobie ich konflikt

Najbardziej niepokojące okaże się to, co wydarzy się tuż przed śmiercią dyrektora. Olek (Maurycy Popiel) zdąży publicznie pokazać, jak bardzo nienawidzi Sowińskiego. Chodakowski nie wytrzyma kolejnej prowokacji i przed kliniką rzuci się na szefa. Ich ostrą konfrontację zobaczą inni ludzie, więc później trudno będzie udawać, że między lekarzami wszystko układało się dobrze.

Kiedy w 1943 odcinku "M jak miłość" Sowiński nie zjawi się w klinice i przestanie odpowiadać, właśnie ta awantura może natychmiast nabrać zupełnie nowego znaczenia. Jeszcze dzień wcześniej dla świadków będzie jedynie kolejnym etapem wojny Olka z dyrektorem. Po tajemniczym zniknięciu Aleksandra stanie się jednak czymś znacznie poważniejszym.

M jak miłość. Nikt nie będzie wiedział, że Sowiński nie żyje. Kasia zacznie panikować

W 1943 odcinku "M jak miłość" zaginięcie Sowińskiego wywoła niepokój także poza kliniką. Kontakt z Aleksandrem straci jego siostra Ewa (Karolina Dryzner), która często korzysta z pomocy brata. Ona także nie będzie miała pojęcia, że Sowiński nie może już odebrać telefonu ani pojawić się u niej, bo nie żyje. Mariusz tymczasem zachowa się tak, jakby poprzedniej nocy nic szczególnego się nie wydarzyło. Po wielu godzinach spędzonych na zacieraniu śladów wróci do domu. Nie powie Kasi, że widział Sowińskiego, nie wspomni o ich walce i przede wszystkim ukryje przed żoną, że doprowadził do śmierci jej szefa.

Kiedy 1943 odcinek "M jak miłość" nowego sezonu?

Odcinek 1943 "M jak miłość" widzowie TVP2 zobaczą w poniedziałek, 28 września 2026, o godz. 20.50.

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