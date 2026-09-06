Gra z Cieniem 2, odcinek 1: Ranny Kosek ucieknie ze szpitala! Ruszy śladem Heleny mimo obławy bezpieki

"Gra z Cieniem 2" odcinek 1 - niedziela, 06.09.2026, o godz. 20.25 w TVP1

W 1 odcinku drugiego sezonu "Gra z Cieniem" skutki dramatycznej ucieczki więźniarek z Olkusza odczują właściwie wszyscy. To, co dla Heleny, Staszki (Kinga Preis) i pozostałych kobiet stanie się szansą na odzyskanie wolności, dla ludzi bezpieki okaże się gigantyczną kompromitacją. Rozpocznie się gorączkowe poszukiwanie zbiegłych więźniarek, a kolejne służby dostaną zadanie odnalezienia ich, zanim sprawa wymknie się całkowicie spod kontroli. Uciekinierki nie zaznają jednak upragnionego spokoju. Schronią się w górskich kryjówkach, gdzie zamiast poczucia bezpieczeństwa dopadnie je strach, trauma po tym, co przeżyły w więzieniu, i świadomość, że w każdej chwili ktoś może natrafić na ich ślad. Helena szczególnie mocno odczuje presję, bo doskonale zda sobie sprawę, że Kosek nie należy do ludzi, którzy łatwo odpuszczają.

W 1 odcinku drugiego sezonu "Gra z Cieniem" okaże się, że miała rację. Ciężko ranny Kosek znajdzie się w szpitalu, ale ani przez moment nie pogodzi się z rolą bezradnego pacjenta. Zamiast dochodzić do siebie pod okiem lekarzy, zacznie kombinować, jak wydostać się na zewnątrz. W końcu podstępem wymknie się ze szpitala i natychmiast ruszy śladem Heleny. Nie będzie liczył się ani z własnym stanem, ani z konsekwencjami. Jego obsesja na punkcie Bielawskiej tylko się nasili. Co więcej, sytuacja odwróci się przeciwko niemu, bo sam Kosek stanie się celem obławy milicji i bezpieki.

Gra z Cieniem 2, odcinek 1. Helena będzie uciekać przed Koskiem, ale wróci po Pawełka

Helena w 1 odcinku drugiego sezonu "Gra z Cieniem" nie będzie mogła jednak myśleć wyłącznie o własnym bezpieczeństwie. Po wydostaniu się z więzienia najważniejszy stanie się dla niej Pawełek (Iwan Małachow). Bielawska dowie się, że jej syn trafił do domu dziecka i nie pogodzi się z myślą, że chłopiec pozostanie tam bez niej. Choć powrót w okolice Łodzi będzie oznaczał ogromne niebezpieczeństwo, Helena zdecyduje się podjąć ryzyko. Właśnie tam funkcjonariusze najłatwiej mogą ją znaleźć, a dodatkowo Kosek będzie już podążał jej tropem. Mimo tego matka nie zrezygnuje z dziecka. W walce o Pawełka wesprze ją Staszka, która po wspólnej ucieczce pozostanie jedną z nielicznych osób, na które Bielawska naprawdę będzie mogła liczyć.

Gra z Cieniem 2, odcinek 1. Kiedy premiera? Data i godzina emisji w TVP1

W 1 odcinku drugiego sezonu "Gra z Cieniem" akcja ruszy więc właściwie od pierwszych minut i nie zabraknie konsekwencji wydarzeń z finału poprzedniej serii. Premierę zaplanowano na niedzielę, 6 września 2026 roku o godz. 20.25 w TVP1. Odcinek będzie można zobaczyć również w TVP VOD. Formalnie będzie to 14. odcinek całej "Gry z Cieniem", ale jednocześnie pierwszy odcinek 2. sezonu. Już na początku Helena spróbuje rozpocząć nowe życie na wolności, lecz szybko przekona się, że o żadnym spokoju nie może być mowy...