M jak miłość. Szczęście Franki i Pawła nie potrwa długo! Wypadek Zduńskich w Grabinie rozpocznie serię dramatów - ZDJĘCIA

Wypadek Franki i Pawła w "M jak miłość" po wakacjach z tragicznymi skutkami!

Aż trudno w to uwierzyć, ile nieszczęść spadnie na Frankę i Pawła w następnym sezonie "M jak miłość". Wydawało się, że po tym jak się rozstali, jak Zduński oskarżył żonę o zdradę z Piotrkiem, o to, że zaszła w ciążę z jego bratem bliźniakiem, nic gorszego już ich nie spotka. A jednak!

Jako pierwsi w SuperSeriale.se.pl podawaliśmy, że w "M jak miłość" jesienią dojdzie do wypadku Franki i Pawła w drodze do Grabiny, że auto Zduńskich przewróci się na bok na pobocze drogi, a skutki tej tragedii będą bardzo poważne. Franka zostanie ciężko ranna i przejdzie operację w szpitalu, a Paweł, który dozna tylko niegroźnych obrażeń głowy, przeżyje dramat, że straci żonę, że ukochana umrze podczas na stole operacyjnym.

Na szczęście walka Franki o życie w nowym sezonie "M jak miłość" skończy się jej zwycięstwem! To jednak nie oznacza, że Zduńska szybko opuści szpital i dojdzie do siebie.

Kto spowoduje wypadek Zduńskich w Grabinie w następnym sezonie "M jak miłość"?

Co prawda kulisy wypadku Franki i Pawła w "M jak miłość" we wrześniu na razie owiane są tajemnicą, ale nie sposób łączyć tej tragedii z tym, co działo się ostatnio w Grabinie i co jeszcze wydarzy się w rodzinnej wsi Mostowiaków.

Od jakiegoś czasu na mieszkańców padł blady strach z powodu szalejącej na quadach grupy piratów drogowych. Na jej czele stoi syn wiejskiego bogacza, Dominik Walat (Bartosz Surówka). To on chciał niedawno przejechać quadem Basię Rogowska (Karina Woźniak), on napadł na Kacpra (Bartosz Ziewiec), którego w ostatniej chwili ocalił Mateusz Mostowiak (Rafał Kowalski).

Jak się okazuje wypadek Franki i Pawła w "M jak miłość" po wakacjach to nie jedyne dramatyczne wydarzenia. Bo jak już podaliśmy, dojdzie też do bójki Zduńskiego z Dominikiem pod sklepem w Grabinie. Paweł pobije szalejącego na quadzie nastolatka jeszcze przed wypadkiem, czy już po tym, jak bezkarny Dominik będzie rozbijał się na wiejskich drogach? Póki co nic nie jest pewne.

Wiele wskazuje na to, że w kolejnym sezonie "M jak miłość" wypadek Zduńskich będzie miał związek z szybką jazdą Dominika po Grabinie, a może nawet będzie celowym działaniem Walata, żeby zemścić się na Pawle za bójkę.

