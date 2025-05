M jak miłość. Rozkwit związku Julii i Dimy w nowym sezonie! Przekazali cudowną wiadomość - ZDJĘCIA, WIDEO

M jak miłość. Wielki powrót do bistro Kingi dawno niewidzianego bohatera! To on zastąpi Frankę? - ZDJĘCIA

Trudna relacja Julii i Dimy w 25 sezonie "M jak miłość"!

W nowym sezonie "M jak miłość" po wakacjach związek Julii i Dimy rozkwitnie, a para w końcu będzie szczęśliwa jak nigdy! I nic dziwnego, gdyż przecież przez dłuższy czas musieli się ukrywać z uwagi na wcześniejsze relacje Malickiej z Budzyńskimi, jej zdradę z Andrzejem i w efekcie i nieplanowaną ciążę, która jednak nie doszła do skutku, gdyż prawniczka straciła ich dziecko. A następnie zemstę Julii na mężu Magdy.

Ale już pod koniec obecnego sezonu wszystko poszło w niepamięć, gdy Malicka w końcu się zmieniła, a u boku Ukraińca naprostowała swoje relacje z Budzyńskimi! Do tego stopnia, że 2-krotnie uratowała Magdzie życie, przez co o ich wcześniejszych zawiłościach już nie było mowy! Małżonkowie pojednali się z prawniczką i w końcu zaakceptowali jej związek z Dimą, dzięki czemu zakochani mogli pochwalić się radosną nowiną, która będzie ich czekać w nowym sezonie "M jak miłość" po przerwie wakacyjnej!

Aktorzy "M jak miłość" przekazali radosną nowinę!

Marta Chodorowska i Michaił Pszeniczny opublikowali na swoich Instagramach krótkie wideo z planu, które i "M jak miłość" udostępniło na swoim oficjalnym profilu! Aktorzy zamieścili na nim kilka wspólnych zdjęć i pochwalili się z fanami serialu radosną nowiną!

- Mamy się świetnie 🥰... @mjakmilosc.official @mishapshenichnyi @gramy_agencja_aktorska #mjakmiłość #serial #polskiserial #telewizja #tvp #actorslifestyle #onset #onsetlife #actresslife #polandandukraine🇵🇱🇺🇦 #miłość #naplanie #ilovemyjob - napisali wspólnie.

A to może oznaczać tylko 1! A mianowicie, że w nowym sezonie "M jak miłość" po przerwie wakacyjnej do ich bohaterów - Julii i Dimy w końcu uśmiechnie się szczęście! I nic dziwnego, gdyż wreszcie już nikt nie będzie stał im do tego na przeszkodzie, gdyż ich związek zaakceptują nie Budzyńscy, ale i córka Ukraińca, Nadia! I choć dziewczynka wcześniej bała się tego, że nowa partnerka ojca może chcieć jej zastąpić Magdę, to oczywiście nic takiego się nie stanie, bo żona Andrzeja wciąż będzie obecna w jej życiu!

Szczęście w końcu uśmiechnie się do Malickiej i Ukraińca w nowym sezonie "M jak miłość" po wakacjach!

I dzięki temu w nowym sezonie "M jak miłość" po wakacjach u Julii i Dimy wszystko zacznie się układać, a para będzie naprawdę szczęśliwa! I dobrze, bo w końcu na to zasługuje, gdyż każdy z nich po drodze przeszedł trudną drogę i to od niespełnionej miłości w przypadku Malickiej do Budzyńskiego, a Ukraińca do jego żony, po stratę w przypadku prawniczki dziecka, a ortopedy żony.

I właśnie te bolesne doświadczenia tak ich do siebie zbliżyły i sprawiły, że sami zapałali do siebie uczuciem tak silnym, że nikt, ani nic nie było już w stanie tego rozerwać. I nie inaczej będzie w nowym sezonie "M jak miłość" po przerwie wakacyjnej! A nawet jeszcze lepiej, gdyż do zakochanych w końcu uśmiechnie się szczęście!