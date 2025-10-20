M jak miłość. Romantyczny piknik Franki i Pawła w Grabinie w odcinku specjalnym. Gorące chwile obudzą wspomnienia – ZDJĘCIA

„M jak miłość" odcinek jubileuszowy - wtorek, 04.11.2025, o godz. 20.55 w TVP2

Trzeba było w „M jak miłość” wypadku i operacji, by Paweł potraktował marzenie Franki poważnie. Dopiero w szpitalu obiecał, że zrobi wszystko, by była szczęśliwa. Na początek wybuduje dla niej i Antosia (Mark Mironienko) dom.

Franka i Paweł okradzeni w odcinku specjalnym „M jak miłość”

W odcinku jubileuszowym „M jak miłość” Franka z Pawłem pojadą na swoją działkę, gdzie ma stanąć ich pierwszy wspólny dom. Zduński zaplanował na ten dzień początek prac. Ale nie tylko nie będzie zamówionej koparki. Nie będzie też specjalnego drewna z Podhala, jakie sprowadził do budowy domu. Zostanie skradzione… Jedynie France nie popsuje to humoru. Reszta dnia pokaże, że wszystko skończy się dobrze, bo złodziejom skończy się paliwo. Zostaną złapani dzięki Natalce (Dominika Suchecka) i Adamowi (Patryk Szwichtenberg).

Namiętność Franki i Pawła w odcinku jubileuszowym „M jak miłość”

W odcinku specjalnym „M jak miłość” Franka każe Pawłowi zacząć prace łopatą – skoro nie będzie koparki – ale nie potrwa to długo, bo już niemal za chwilę oboje oddadzą się piknikowi połączonemu ze wspominkami. Sięgającymi początków ich znajomości.

- Pomyślałem wtedy, że jesteś trochę stuknięta. Nadal tak uważam – powie Zduński.

- A ja, że jesteś trochę nudny. I upierdliwy.

Za chwilę Franka zrobi się bardzo zalotna:

- Nikogo tu nie ma… Jesteśmy sami, las, ptaki śpiewają…

Na dalszy, pikantny, ciąg wydarzeń nie trzeba będzie długo czekać. Franka rozerwie koszulę Pawła i każe mu pobiec za sobą do lasu...

