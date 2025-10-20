M jak miłość. Natalka i Adam zbliżą się do siebie dzięki Kisielowej w odcinku jubileuszowym. Zjedzą magiczne ciastka! - ZDJĘCIA

25 lat „M jak miłość" odcinek jubileuszowy - wtorek, 04.11.2025, o godz. 20.55 w TVP2

To Hania (Wiktoria Basik) w "M jak miłość" najlepiej widzi, że jej mama i Adam mają się ku sobie. Ale chyba trzeba ich trochę do siebie popchnąć, bo tempo ich wzajemnego zbliżania się jest zbyt wolne. A dziewczynce zależy, by Karski został jej ojczymem.

Hania chce, by Natalka i Adam byli razem w "M jak miłość"

Już od dawna w "M jak miłość" Hani bardzo zależy, by jej mama związała swój los z Adamem. Czy wreszcie uda się jej spełnić marzenie…?

Romantyczne zbliżenie Natalki i Adama w odcinku specjalnym „M jak miłość”

W odcinku jubileuszowym serialu „M jak miłość” w pierwszy dzień lata, jak każdego roku od wielu lat, w domu Mostowiaków odbędzie się impreza dla wszystkich członków rodziny. Będzie na niej, oczywiście, także Natalka i Hania, która przygotuje dla mamy rano pyszne śniadanie. Zapyta ją przy okazji, czy jest szczęśliwa, a ona odpowie, że tak, bo ma ją. Jednak będzie widać pewien smutek w jej oczach…

Natalia dowie się, że drewno z Podhala, przeznaczone na dom Franki i Pawła, zostało skradzione i postanowi go poszukać w swój wolny dzień. Adam z chęcią jej pomoże. Akcja zostanie uwieńczona powodzeniem i Karski nie będzie mógł odmówić zaproszeniu na kolację u Mostowiaków w ogrodzie.

Na deser będą herbatniki, jakie Kisielowa (Małgorzata Rożniatowska) upiecze wykorzystując „Eliksir” Roberta (Krzysztof Tyniec). Magiczna esencja dziwnie podziała na tych, których skuszą ciastka – będą do siebie wyjątkowo miłośnie nastawieni. Także Natalka, a zwłaszcza Adam.

- Czy też czujesz się tak dziwnie? Kręci mi się w głowie, chociaż nic nie piłem – zapyta Karski odprowadzając Natalię do domu.

- To chyba to nocne, letnie powietrze w Grabinie – odpowie rozmarzona Mostowiaczka.

- Człowiek czuje się tak, jakby był pijany. Dobrze, że nie jesteśmy w pracy i możemy sobie pozwolić na małe szaleństwo! A jutro będziemy udawać, że nic się nie stało.

Adam obejmie Natalię i pocałuje, a zaloty pary dostrzegą Hania z Miśkiem (Aleksander Bożyk).