M jak miłość. Franka i Paweł zostaną okradzeni w odcinku jubileuszowym. Nie będą mogli zacząć budowy domu – ZDJĘCIA

Anna Kilian
2025-10-20 15:30

W odcinku specjalnym „M jak miłość” Paweł (Rafał Mroczek) postanowi, że budowa nowego domu dla niego, Franki (Dominika Kachlik) i Antosia (Mark Mironienko) rozpocznie się pierwszego dnia wakacji. Choć to będzie sobota, zorganizuje na ten dzień nawet koparkę. Ale nic nie pójdzie po jego myśli. Kiedy dojadą do działki, okaże się, że zostali okradzeni! To będzie ogromna strata…

„M jak miłość" odcinek jubileuszowy - wtorek, 04.11.2025, o godz. 20.55 w TVP2

W serialu „M jak miłość” najstraszniejszą rzeczą, jaka przydarzyła się młodej rodzinie Franki, Pawła i Antosia był wypadek, do jakiego doszło z winy Dominika Walata (Bartosz Surówka). Syn przeżył, bo przed wyjazdem do Grabiny Zduński kupił dla niego nowy, najbezpieczniejszy fotelik.

Obietnice Pawła w serialu „M jak miłość”

W „M jak miłość”, w szpitalu, kiedy Franka wybudziła się po operacji, Paweł obiecał jej coś bardzo ważnego – własny dom. I nie byle jaki, tylko dokładnie taki, jaki sobie wymarzyła, z dużymi oknami. Przyrzekł też, że zrobi wszystko, by była szczęśliwa.

Franka i Paweł zaczną budowę w odcinku specjalnym „M jak miłość”

W odcinku jubileuszowym „M jak miłość” Franka z Pawłem i Antosiem zajrzą do Grabiny. Powód będzie bardzo ważny – rozpoczęcie budowy własnego domu, pierwszego dnia wakacji. Niestety, na działce będzie na nich czekać bardzo przykra niespodzianka. Zduński od razu zauważy, że zostali okradzeni! Ktoś ukradł całe drewno, jakie sprowadzili z Podhala, nawet to schowane do szopy. Franka pozostanie jednak w doskonałym humorze, wznosząc sokiem toast za rozpoczęcie budowy. Paweł, co zrozumiałe, pozostanie skwaszony:

- Nie żartuj. Wszystko poszło nie tak, jak trzeba. Wiesz, ile to drewno kosztowało? I wiesz, ile czasu stracimy?

- Nie marudź. Pamiętasz, co mi powiedziałeś? Że dzisiaj rozpocznie się kopanie fundamentów. Koparka nie przyjechała, musimy sobie radzić bez niej. Podział obowiązków jest taki – ty kopiesz, ja dokumentuję – odpowie Franka i wręczy mężowi łopatę.

Cóż, Paweł nie będzie miał wyjścia. Przecież obiecał...

M jak miłość, odcinek jubileuszowy. Franka (Dominika Kachlik), Paweł (Rafał Mroczek)
