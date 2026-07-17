M jak miłość. Rodzina Chodakowskich posypie się w nowym sezonie? Będą fatalne znaki

Małgorzata Pala
Małgorzata Pala
2026-07-17 9:36

Nowy sezon "M jak miłość" przyniesie kolejne zmartwienia rodzinie Chodakowskich. Gdy wydawało się, że Aneta (Ilona Janyst) i Olek (Maurycy Popiel) mają już dość problemów przez działania Aleksandra Sowińskiego (Mikołaj Krawczyk), nad ich bliskimi zawisną kolejne czarne chmury. Tym razem wszystko zacznie się od niepokojących przeczuć Iwony (Hanna Śleszyńska), która uzna, że zbliża się najgorsze. Jej zachowanie wywoła ogromny niepokój Anety i postawi całą rodzinę w stan gotowości.

Nie tylko Sowiński. Nad Chodakowskimi zbiorą się kolejne ciemne chmury

Jeszcze przed wakacyjną przerwą życie Anety i Olka zamieniło się w pasmo problemów. Aleksander Sowiński konsekwentnie uderzał w Chodakowskiego, próbując zniszczyć jego zawodową reputację. Dyrektor kliniki nie cofał się przed intrygami i manipulacjami, a jego działania odbiły się także na Anecie, która do końca walczyła o męża.

Nie można także zapomnieć, że lekarka wciąż uwikłana jest w skomplikowane kłamstwo Kasi (Paulina Lasota) dotyczące ojcostwa swojej córki. Chodakowska nie popiera przyjaciółki i siedzi w środku całego zamieszania w związku ze sfałszowanymi testami na ojcostwo. 

W nowych odcinkach "M jak miłość" kiepska sytuacja przeniesie się także do domu Argasińskich. I choć tym razem zagrożenie nie będzie miało nic wspólnego z działaniami Sowińskiego, Aneta znów stanie przed kolejnym trudnym wyzwaniem.

Iwona zacznie przygotowywać się na najgorsze. Przerazi Anetę

Jak podaje portal światseriali.interia.pl w 1938 odcinku "M jak miłość" Iwona coraz bardziej uwierzy, że zbliża się jej koniec. Wszystko zacznie się od serii niepokojących znaków, które odbierze jako zły omen. Pęknięte lusterko, sen o zatrzymanym zegarze i wspomnienia rodzinnych tragedii sprawią, że przestanie traktować swoje obawy jako zwykły zbieg okoliczności.

Żona Argasińskiego (Karol Strasburger) postanowi uporządkować najważniejsze sprawy. Zacznie rozmawiać z mężem o przyszłości, a później odwiedzi Anetę, by poruszyć temat podziału rodzinnego majątku oraz pamiątek. Będzie chciała wszystko przygotować zawczasu, przekonana, że czasu zostało jej niewiele.

Dojdzie do tragedii u Chodakowskich w nowym sezonie "M jak miłość"?

Choć początkowo Aneta spróbuje uspokoić matkę i przekonać ją, że to jedynie przesądy, szybko zorientuje się, że sytuacja jest znacznie poważniejsza. Iwona będzie mówiła z pełnym przekonaniem, a jej zachowanie nie będzie przypominało chwilowego kryzysu.

Nowy sezon pokaże więc, że Aneta i Olek nie będą mogli odetchnąć po wydarzeniach związanych z Aleksandrem Sowińskim, który także nie odpuści. Dyrektor jeszcze sporo namiesza, a zamieszanie z zachowaniem Iwony tylko doleje oliwy do ognia.  

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