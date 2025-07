M jak miłość. Produkcja zabrała głos w sprawie Teresy Lipowskiej. To już pewne, co dalej z Barbarą Mostowiak

Nowe odcinki "M jak miłość" z Barbarą Mostowiak od września 2025 w TVP

Barbara Mostowiak to dusza i serce "M jak miłość", a bez Teresy Lipowskiej nie udałoby się tak wiarygodnie stworzyć postaci, którą pokochali widzowie, która wzbudza tylko ciepłe uczucia, która jest wzorem babci, matki i przyjaciółki.

Mimo że co jakiś czas pojawiają się plotki, że Lipowska odejdzie z obsady "M jak miłość", że Barbary będzie coraz mniej na ekranie, to nie ma ma żadnych wątpliwości, że to bohaterka, która nigdy nie zejdzie na dalszy plan, że zostanie w serialu tak długo, jak zdrowie i siły jej na to pozwolą.

Nowe odcinki "M jak miłość" z Barbarą Mostowiak pojawią się w TVP już od września i wiadomo już z całą pewnością, że scenarzyści serialu postarali się, by postać Teresy Lipowskiej w wielu sytuacjach, wielu wątków, wysuwała się na pierwszy plan. Udowadniając tym samym, że zawsze jest wsparciem dla rodziny, a także bliskich osób w najgorszych momentach. Nikt tak jak Barbara nie potrafi znaleźć dobrego słowa, otuchy dla każdego. Wszyscy widzą w Barbarze anioła, który czuwa nad potrzebującymi.

Na pewno w sezonie "M jak miłość" jesienią rozwinie się przyjaźń, która przed laty połączyła Barbarę z Janem Mokrzyckim (Wojciech Duryasz), samotnym seniorem, który mieszka we wsi Jonkowo, nieopodal Grabiny. Gdy po długim czasie los dał im szansę na spotkanie, chory na serce Jan cudem przeżył. Barbara odwiedziła Jana w szpitalu i stało się jasne, że nastąpi ciąg dalszy pięknej przyjaźni z dzieciństwa i wczesnej młodości.

Ile lat ma Teresa Lipowska? Produkcja "M jak miłość" zamieściła wpis

Na profilach "M jak miłość" na Facebooku i na Instagramie, jak co roku, dokładnie 14 lipca, produkcja zabiera głos w sprawie Teresy Lipowskiej, która tego dnia obchodzi urodziny. Uwielbiana aktorka skończyła 88 lat i z tej okazji pojawiły się specjalne urodzinowe wpisy z życzeniami dla sztandarowej postaci z ekranowej sagi o Mostowiakach.

"Świętujemy dzisiaj urodziny naszej kochanej Pani Teresy Lipowskiej, która kreuje postać Barbary Mostowiak. Jest Pani sercem serialu M jak Miłość♥️, wysyłamy mnóstwo dobrej energii i serdeczne życzenia. Wszystkiego najpiękniejszego💐🌺🌸 - czytamy na profilach "M jak miłość" w social mediach.

Lipowska załamuje ręce nad odejściem Ostałowskiej z "M jak miłość": Tracę kolejne dziecko Rozwijamy nasz serwis dzięki wyświetlaniu reklam. Blokując reklamy, nie pozwalasz nam tworzyć wartościowych treści. Wyłącz AdBlock i odśwież stronę.

Widzowie "M jak miłość" składają urodzinowe życzenia Teresie Lipowskiej

Posty na profilach "M jak miłość" zostały uzupełnione o komentarze internautów, którzy zaczęli umieszczać życzenia, ciepłe słowa i pozdrowienia skierowane w stronę Teresy Lipowskiej, obchodzącej 88. urodziny! Jeden z komentarzy zamieściła serialowa Franka Zduńska, czyli Dominika Kachlik. "Kochamy ❤️ - napisała krótko.