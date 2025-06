M jak miłość. Barbara straciła kolejne dziecko! Marcin ostatnią nadzieją na odnalezienie zaginionej córki

Z rodziny Mostowiaków odeszło dwoje dzieci Barbary w "M jak miłość"

Z czwórki dzieci Barbary i Lucjana (śp. Witold Pyrkosz) w "M jak miłość" została już tylko najstarsza córka Mostowiaków. W minionym sezonie bez pożegnania z matką z Polski wyjechała na zawsze Marta (Dominika Ostałowska), która postanowiła rozpocząć nowy etap życia we Włoszech. oczywiście Marta pozostanie w kontakcie z Barbarą i Marysią, ale nie wróci już do kraju, jej dom będzie teraz w słonecznej Italii przy synu Łukaszu (Jakub Józefowicz).

Kilka lat temu w "M jak miłość" podobny los spotkał Marka Mostowiaka (Kacper Kuszewski), który razem z żoną Ewą (Dominika Kluźniak) przeprowadził się do Australii i tylko czasami dzwoni do matki, przekazując co u nich słychać. Tylko najmłodsza córka Mostowiaków wciąż nie daje znaku życia, nie wiadomo, co się dzieje z Małgosią.

Niewyjaśniona sprawa zaginięcia Małgosi z "M jak miłość"! Gdzie ona jest? Co się z nią stało?

W maju zeszłego roku w "M jak miłość" Barbara przypomniała sobie o Małgosi. Do seniorki rodu Mostowiaków dotarło, że ma coraz mniej czasu na odnalezienie zaginionej córki. Widząc smutek Barbary zaniepokojona Marysia wezwała do Grabiny detektywa Marcina.

Przypomnijmy, że to Chodakowski odnalazł Dorotę (Iwona Rejzner), wytropił ją w hotelu i dzięki niemu Bartek (Arkadiusz Smoleński) dowiedział się, że jego żona żyje. Rogowska uznała, że tylko dzięki Marcinowi może się pojawić jakiś nowy ślad w sprawie Małgosi,

Zanim Marcin rozpoczął śledztwo, dowiedział się od Barbary o tajemniczym telefonie od Małgosi, przerwanym połączeniu. To był ważny trop w poszukiwaniach Małgosi, która po wyjeździe do USA leczyła się w szpitalu psychiatrycznym. Niestety zaraz potem Chodakowski został porwany, zaginął i cierpiał na amnezję, więc nie odkrył nic istotnego na temat zaginionej córki Barbary.

Czy Marcin odnajdzie Małgosię w nowym sezonie "M jak miłość"?

Czy w nowym sezonie "M jak miłość" Barbara dzięki Marcinowi dowie się, co się dzieje z Małgosią? Tak bardzo chciałaby jeszcze kiedyś z nią porozmawiać, odnaleźć córkę, której nie widziała od wielu lat. Przed rokiem Chodakowski obiecał jej, że zrobi wszystko, by dowiedzieć się gdzie jest Małgosia.

Lipowska załamuje ręce nad odejściem Ostałowskiej z "M jak miłość": Tracę kolejne dziecko Rozwijamy nasz serwis dzięki wyświetlaniu reklam. Blokując reklamy, nie pozwalasz nam tworzyć wartościowych treści. Wyłącz AdBlock i odśwież stronę.

- Ciociu, ja nie obiecuję na 100 procent, że odnajdę Małgosię, ale zrobię wszystko, co w mojej mocy - zapewnił wówczas Barbarę Marcin.

Czy Małgosia wróci do "M jak miłość" i zagra ją inna aktorka?

Niewykluczone, że sprawa poszukiwań Małgosi ruszy w nowym sezonie "M jak miłość" i Marcin wpadnie na trop zaginionej córki Barbary. Oczywiście nie ma co liczyć na to, że Małgosia wróci do Mostowiaków z twarzą Joanny Koroniewskiej, ale może ją zagrać inna aktorka. Póki co produkcja serialu nie zabrała głosu, czy kiedyś pojawi się nowa Małgosia.