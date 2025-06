M jak miłość. Marta odeszła na zawsze, a tak teraz wygląda Dominika Ostałowska! Co za metamorfoza - ZDJĘCIA

M jak miłość. To będzie nowa dziewczyna Mateusza? Do obsady dołączyła Matylda Giegżno. Jej siostra też grała w serialu - WIDEO, ZDJĘCIA

Dominika Ostałowska odeszła z "M jak miłość". Marta już nie wróci do obsady!

Dominika Ostałowska ostatni raz w "M jak miłość" pojawiła się, kiedy Marta Wojciechowska ogłosiła, że po ślubie z Jackiem (Robert Gonera) zdecydowała się na życiową rewolucję! Tylko siostrze Marysi (Małgorzata Pieńkowska) zwierzyła się, że wyjeżdża do Włoch z powodu nieplanowanej ciąży, bo rodzina znów jej się powiększy. Przeprowadziła się do Patrycji (Alżbeta Lenska) i Łukasza (Jakub Józefowicz), którzy spodziewają się kolejnego dziecka.

Od ślubu Marty i Jacka w "M jak miłość" minęły wówczas zaledwie 4 miesiące, ale Wojciechowska postanowiła opuścić męża. Kochający Jacek z pełnym zrozumieniem przyjął jej decyzję, zapewnił, że będzie do niej przyjeżdżał do Włoch tak często, jak to możliwe.

Dominika Ostałowska odeszła z "M jak miłość" dokładnie w 1866 odcinku, który został wyemitowany 15 kwietnia 2025 w TVP2. Co się z nią dzieje od tego czasu? Na profilu aktorki na Instagramie pojawiły się zdjęcia z przygotowań do nowej roli w spektaklu w Teatrze Studio. I chociaż Ostałowska niezbyt często chwali się tym, co się dzieje w jej życiu zawodowym i prywatnym, to teraz zrobiła kolejny wyjątek.

Tak się zmieniła Dominika Ostałowska po odejściu z "M jak miłość"

Najnowsze zdjęcia byłej gwiazdy "M jak miłość" to dowód na to, jak ogromną metamorfozę ostatnio przeszła. Ostałowska pokazała efekty radykalnej przemiany na zdjęciach na Instagramie. Trzeba przyznać, że wygląda naturalnie, bardzo kobieco, a jej twarz dosłownie promienieje. To nie tylko zasługa zupełnie innej fryzury - przedłużonych i mocno kręconych blond włosów, ale także efekty diety, którą stosuje od ponad roku i dzięki której schudła już ponad 10 kg.