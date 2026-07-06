M jak miłość. Prawda o dziecku Jakuba wyjdzie na jaw, ale Mariusz nie rozstanie się z Kasią? Karski nie wróci do byłej żony - ZDJĘCIA

Tajemnica Kasi o ojcostwie wyjdzie na jaw w kolejnych odcinkach "M jak miłość" po wakacjach

Nowy sezon "M jak miłość" będzie kręcił się m.in. wokół afery z dzieckiem Kasi i podrobionym testem na ojcostwo. Wiele osób posiada wiedzę na temat oszustwa lekarki, w tym szantażystka Anka (Katarzyna Russ) i podły Sowiński (Mikołaj Krawczyk). Oni na pewno nie odpuszczą. Zresztą sama Aneta (Ilona Janyst), która lubi Kasię i się z nią przyjaźni, również nie popiera kłamstwa. Bardzo możliwe, że to ona powie Kubie prawdę, jeśli zauważy, że koleżanka znów z tym zwleka. Jak prawda o sfałszowanych badaniach oraz fakty o tym, że to Jakub jest biologicznym ojcem Zosi wyjdą na jaw? To pytanie wyjaśni się w nowym sezonie "M jak miłość".

Mariusz nie zostawi Kasi, nawet mimo okrutnego kłamstwa

Wiele wskazuje na to, że Mariusz (Mateusz Mosiewicz) jednak nie zostawi żony, nawet w obliczu skandalu. Zdjęcie z planu "M jak miłość", ze scen kręconych w weekend, wiele tłumaczy. Uśmiechnięty architekt tuli równie zadowoloną Kasię. Małżeństwo nie wydaje się chylić ku upadkowi. Wręcz przeciwnie, uśmiechy i pozytywna energia są na pierwszym planie. Czyżby Mariusz miał wybaczyć Kasi kłamstwa? Niejednokrotnie pokazywał, że zrobi dla kobiety wszystko. W końcu rozwalił jej małżeństwo z Jakubem...

Kasia i Mariusz jednak razem w "M jak miłość" po wakacjach?

Mimo wspólnych scen Kasi i Jakuba, którzy także pokazywali się na planie we wspólnych scenach, które pojawią się w odcinkach na jesień, wiele wskazuje na to, że Mariusz nie zniknie. Nie zapowiada się rozwód lekarki z architektem i wielki powrót do byłego męża. Chociaż para Kasi i Karskiego była bardzo lubiana, detektyw chyba nie znajdzie ukojenia w rękach byłej ukochanej.