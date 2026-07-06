M jak miłość. Prawda o dziecku Jakuba wyjdzie na jaw, ale Mariusz nie rozstanie się z Kasią? Karski nie wróci do byłej żony - ZDJĘCIA

Małgorzata Pala
Małgorzata Pala
2026-07-06 10:15

Jakub (Krzysztof Kwiatkowski) jest biologicznym ojcem dziecka Kasi (Paulina Lasota) i takie są fakty, które w nowym sezonie "M jak miłość" wyjdą na jaw. A przynajmniej wszystko na to wskazuje, że Karski jednak dowie się, że malutka Zosia to jego córeczka. Zbyt wiele osób zna tajemnicę i chce zaszkodzić lekarce. Jednak Mariusz (Mateusz Mosiewcz) nie wydaje się zostawić ukochanej po starcie nowych odcinków "M jak miłość". Wręcz przeciwnie, to ZDJĘCIE udowadnia, że nie odklei się od żony.

Tajemnica Kasi o ojcostwie wyjdzie na jaw w kolejnych odcinkach "M jak miłość" po wakacjach

Nowy sezon "M jak miłość" będzie kręcił się m.in. wokół afery z dzieckiem Kasi i podrobionym testem na ojcostwo. Wiele osób posiada wiedzę na temat oszustwa lekarki, w tym szantażystka Anka (Katarzyna Russ) i podły Sowiński (Mikołaj Krawczyk). Oni na pewno nie odpuszczą. Zresztą sama Aneta (Ilona Janyst), która lubi Kasię i się z nią przyjaźni, również nie popiera kłamstwa. Bardzo możliwe, że to ona powie Kubie prawdę, jeśli zauważy, że koleżanka znów z tym zwleka. Jak prawda o sfałszowanych badaniach oraz fakty o tym, że to Jakub jest biologicznym ojcem Zosi wyjdą na jaw? To pytanie wyjaśni się w nowym sezonie "M jak miłość".

Mariusz nie zostawi Kasi, nawet mimo okrutnego kłamstwa

Wiele wskazuje na to, że Mariusz (Mateusz Mosiewicz) jednak nie zostawi żony, nawet w obliczu skandalu. Zdjęcie z planu "M jak miłość", ze scen kręconych w weekend, wiele tłumaczy. Uśmiechnięty architekt tuli równie zadowoloną Kasię. Małżeństwo nie wydaje się chylić ku upadkowi. Wręcz przeciwnie, uśmiechy i pozytywna energia są na pierwszym planie. Czyżby Mariusz miał wybaczyć Kasi kłamstwa? Niejednokrotnie pokazywał, że zrobi dla kobiety wszystko. W końcu rozwalił jej małżeństwo z Jakubem...

Kasia i Mariusz jednak razem w "M jak miłość" po wakacjach?

Mimo wspólnych scen Kasi i Jakuba, którzy także pokazywali się na planie we wspólnych scenach, które pojawią się w odcinkach na jesień, wiele wskazuje na to, że Mariusz nie zniknie. Nie zapowiada się rozwód lekarki z architektem i wielki powrót do byłego męża. Chociaż para Kasi i Karskiego była bardzo lubiana, detektyw chyba nie znajdzie ukojenia w rękach byłej ukochanej.

M jak miłość ZWIASTUN nowego sezonu. Oto co się wydarzy po wakacjach