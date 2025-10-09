M jak miłość. Pożegnanie Martyny i Marcina przed ślubem! Poleci do niej na wieczorze kawalerskim - WIDEO, ZDJĘCIA

Wieczór kawalerski Marcin z Martyną w "M jak miłość"

Wieczór kawalerski Marcina, który widzowie "M jak miłość" zobaczą w jednym z odcinków na początku listopada, pod znakiem miłosnych rozterek pana młodego. Wygląda na to, że Marcin wciąż nie wyrzuci Martyny ze swojego serca i głowy, nie zdoła zapomnieć o lekarce, z którą jeszcze rok temu łączył go namiętny romans.

Czy ślub Kamy i Marcin dojdzie do skutku? Niezdecydowany Chodakowski zacznie się zachowywać coraz bardziej niedorzecznie... Bo gdyby Kama była jedyną, wielką miłością Marcina, uczucie, które kiedyś żywił do Martyny nie miałoby żadnego znaczenia.

- Martyna zawsze będzie jakąś taką częścią Marcina ze względu na tak mocną historię, którą przeżyli razem. I faktycznie widzi Marcin to, co przeżywa Jakub, jak bardzo jest zagubiony z powodu rozstania z Kasią. Natomiast jest coś takiego irracjonalnego w zachowaniu Marcina, jest to jakaś nutka zazdrości... Być może niedowierzanie - powiedział tajemniczo Mikołaj Roznerski w "Kulisach serialu M jak miłość".

Marcin nie zapomni o Martynie przed ślubem z Kamą w "M jak miłość"

Jak dojdzie do tego, że podczas wieczoru kawalerskiego Marcin w "M jak miłość" poleci do Martyny? Najpierw spotka się z barze ze swoim bratem Olkiem (Maurycy Popiel) i przyjacielem Jakubem (Krzysztof Kwiatkowski), a kiedy po kilku drinkach atmosfera zrobi się nerwowa i Chodakowscy zaczną się szarpać, Marcin pojedzie na spotkanie z byłą kochanką.

W tym momencie Karski w odcinku "M jak miłość" w listopadzie nie będzie miał już wątpliwości, że Marcin nadal coś czuje do Martyny, że bierze ślub z Kamą, ale narzeczona nie jest jedyną kobietą w jego sercu.

- Jakub widzi, że cały czas kłębią się w Marcinie jakieś uczucia względem Martyny. To też komplikuje całą relacje pomiędzy nimi, czyli pomiędzy Jakubem a Marcinem, Marcinem a Martyną, Martyną a Jakubem. Sytuacja jest rzeczywiście skomplikowana. Będą musieli sobie z tym jakoś poradzić - zapowiedział Krzysztof Kwiatkowski w "Kulisach serialu M jak miłość".

Czy w "M jak miłość" Marcin zdradzi Kamę z Martyną przed ślubem?

Czy Marcin i Martyna przed ślubem z Kamą w "M jak miłość" w listopadzie posuną się dalej? Chociaż Chodakowski będzie lekko odurzony alkoholem nie zdradzi Kamy z Martyną. Ostatecznie pożegna się z byłą ukochaną, wmawiając sobie, że ten rozdział ich wspólnej historii jest już zamknięty. Co oczywiście nie będzie prawdą...