M jak miłość. Po pół roku Dąbrowska żegna się z obsadą! Utną wątek Elżbiety Domańskiej? - ZDJĘCIA

Katarzyna Dąbrowska pożegnała się z planem "M jak miłość"

Na profilu Katarzyny Dąbrowskiej pojawiło się krótkie nagranie z planu "M jak miłość", które od razu zwróciło uwagę. Aktorka pokazała się w windzie, a do relacji dodała wymowny podpis:

„Windą w górę i windą w dół. Ostatni dzień na planie @mjakmiloscofficial przed wakacjami.”

To wystarczyło, by pojawiły się pytania, czy oznacza to definitywny koniec Elżbiety Domańskiej. Tym bardziej że bohaterka dopiero od kilku miesięcy miesza w życiu Marcina i Kamy.

Wątek Elżbiety Domańskiej w nowym sezonie "M jak miłość"

Choć wpis aktorki może brzmieć jak pożegnanie, nie ma powodów, by sądzić, że Elżbieta zniknie z serialu. Nagranie dotyczy zakończenia zdjęć przed letnią przerwą produkcyjną, która co roku obejmuje ekipę "M jak miłość". To oznacza, że Katarzyna Dąbrowska zakończyła pracę nad odcinkami przygotowywanymi przed wakacjami, ale widzowie zobaczą ją jeszcze przez długi czas. Sceny z jej udziałem są już nagrane i będą emitowane jesienią, gdy serial wróci na antenę z nowym sezonem.

Domańska dopiero zaczyna mieszać w życiu Marcina i Kamy

Wiele wskazuje na to, że historia Elżbiety dopiero się rozkręca. Szefowa Marcina od początku wzbudzała spore kontrowersje. Początkowo Chodakowski i Jakub (Krzysztof Kwiatkowski) żartowali z Kamy, przekonując ją, że Domańska jest starszą, nieatrakcyjną kobietą. Prawda okazała się zupełnie inna, gdy Kama zobaczyła zdjęcie zarządu firmy i odkryła, kim naprawdę jest nowa przełożona męża.

Później było już tylko ciekawiej. Na planie nowych odcinków pojawiły się wspólne sceny Kamy, Elżbiety i Martyny (Magdalena Turczeniewicz), co sugeruje, że bohaterka Katarzyny Dąbrowskiej nadal będzie ważną częścią tej historii. Nie brakuje przypuszczeń, że relacja między szefową Marcina a jego żoną nabierze zupełnie nowego charakteru, choć trudno uwierzyć, by Domańska całkowicie zrezygnowała z zainteresowania Chodakowskim.

Jesienią wszystko się wyjaśni

Na razie nic nie wskazuje na to, by twórcy "M jak miłość" rezygnowali z postaci Elżbiety Domańskiej. Wręcz przeciwnie, jej wątek został wprowadzony pod koniec poprzedniego sezonu i wygląda na element większej historii, która będzie rozwijana po wakacjach.

Pożegnanie Katarzyny Dąbrowskiej z planem oznacza więc jedynie zakończenie zdjęć przed przerwą urlopową. Gdy "M jak miłość" wróci z nowymi odcinkami jesienią, Elżbieta ponownie pojawi się na ekranie i najpewniej jeszcze nie raz namiesza w życiu Marcina oraz Kamy.

M jak miłość. Marcin z Elżbietą na randce w bistro? Domańska nie zrezygnuje ze spotkań