M jak miłość. Pierwsze zdjęcie Kamy i Marcina po ślubie z rodziną! Jeden szczegół przykuwa wzrok

Kiedy w "M jak miłość" będzie ślub Kamy i Marcina?

Kama i Marcin wezmą ślub w następnym sezonie "M jak miłość". Jednak ceremonia, która zgromadzi licznych gości w Urzędzie Stanu Cywilnego w Konstancinie w pięknej willi Kamilin, nie odbędzie się od razu po rozpoczęciu kolejnej 26. serii serialu. Odcinek ze ślubem Kamy i Marcina był kręcony na początku czerwca. To oznacza, że zostanie wyemitowany w "M jak miłość" późną jesienią, w okolicach października, a może nawet listopada.

Jak będzie wyglądało nowe życie Kamy i Marcina po ślubie w "M jak miłość"? Na pewno nie zabraknie emocjonujących zwrotów akcji, romantycznych momentów, ale także chwil pełnych grozy. O jednej z nich wspomniał niedawno Mikołaj Roznerski, publikując na swoim profilu na Instagramie, wideo zza kulis serialu, na którym widać przerażenie w oczach Marcina, trzymającego w rękach kobiecą sukienkę. Zupełnie wydarzyło się coś złego.

Ślub Kamy i Marcina w "M jak miłość" po wakacjach to początek niespodzianek u Chodakowskich

Najbardziej aktualne zdjęcie nowożeńców Kamy i Marcina, które udostępniła na Instagramie ekranowa Aleksandra z "M jak miłość", pokazało jednak pełnię rodzinnego szczęścia. Zwraca jednak uwagę jeden szczegół. Chociaż na palcu Marcina widać ślubną obrączkę, to Kama zasłania rękę, chowa się za swoim stryjem Erwinem (Andrzej Dopierała).

Przy okazji Aleksandra zapowiedziała, że ślub Kamy i Marcina w nadchodzącym sezonie "M jak miłość" to nie jedyna niespodzianka w rodzinie Chodakowskich. Chodzi jednak o związek Aleksandry i Erwina. Widać też, że matka Marcina w pełni zaakceptuje synową, uzna Kamę za własną córkę.

Chociaż jeszcze rok temu, po zaginięciu Marcina, to właśnie ją obwiniała za to, co spotkało jej syna, zarzucając jej, że sprowadziła na niego nieszczęście.

M jak miłość. Dramat Marcina po ślubie z Kamą! Ta scena daje do myślenia Rozwijamy nasz serwis dzięki wyświetlaniu reklam. Blokując reklamy, nie pozwalasz nam tworzyć wartościowych treści. Wyłącz AdBlock i odśwież stronę.