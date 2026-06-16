M jak miłość. Paweł nie odpuści zemsty na sprawcy wypadku, przez którego zmarła Franka! Walat doprowadzi do kolejnej tragedii w Grabinie w nowym sezonie

To przez niego Franka zmarła w "M jak miłość". Spowodował wypadek, który doprowadził do powikłań

To przez młodego Walata w minionym sezonie "M jak miłość" Franka zmarła wskutek powikłań po pierwszej operacji po makabrycznym wypadku w Grabinie, który spowodował szalejący na quadzie chłopak! Żona Pawła została bardzo ciężko ranna, udało się ją uratować, bo świetny chirurg ze szpitala w Gródku opanował krwotok, uszczelnił uszkodzoną aortę.

Niestety kilka miesięcy po wypadku stan zdrowia Franki się pogorszył, a konsekwencje tamtych wydarzeń po wypadku okazały się dużo poważniejsze. U Franki doszło do powikłań po operacji ratującej życie. Diagnoza brzmiała jak wyrok śmierci dla Franki. Badania potwierdziły, że tętniakowe poszerzenie aorty. Niestety Franka zmarła podczas drugiej operacji, kiedy tętniak pękł. Serce żony Zduńskiego przestało bić... To był początek lutego w "M jak miłość", a w serialowej rzeczywistości środek lata - 15 lipca 2025 roku.

Mimo że w grudniu w "M jak miłość" sprawca wypadku Franki i Pawła stanął przed sądem, lecz jego kara nie była adekwatna do winy! Dominik Walat został skazany, ale nie trafił do więzienia. Zgodnie z wyrokiem sądu syn milionera z Grabiny, Walata (Szymon Mysłakowski), dostał dwa lata w zawieszeniu, 300 godzin prac społecznych i zakaz prowadzenie pojazdów na 5 lat. Nawet ojciec nie uratował młodego Walata. Jednak na tym wcale nie koniec.

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Taką zemstę na Walacie zaplanuje Paweł w następnym sezonie "M jak miłość"

W odcinkach "M jak miłość" po wakacjach Walat złamie sądowy zakaz prowadzenia pojazdów! Z quada przesiądzie się do sportowego auta i znów będzie szalał po drogach w Grabinie. Z relacji z planu nowego sezonu wynika, że brawura Dominika znów doprowadzi do tragicznego wypadku, po którym zostanie zatrzymany przez policjantów - Natalkę (Dominika Suchecka) i Rafała (Jakub Kucner). Kto tym razem ucierpi przez Walata? Na razie nie wiadomo, ale nie tylko funkcjonariusze policji z Lipnicy tak tego nie zostawią.

Kiedy w następnym sezonie "M jak miłość" Paweł dowie się o wyczynach Walat, groźnym wypadku z jego winy, postanowi wziąć sprawy w swoje ręce i doprowadzić do tego, że sprawca śmierci Franki wreszcie pójdzie siedzieć do więzienia! W działania Zduńskiego zaangażują się też policjanci. Mimo że zemsta Pawła na Walacie nie przyniesie mu ukojenie po stracie żony, to nie odpuści, żeby Walat nigdy więcej nikogo nie zabił.

M jak miłość. Paweł wróci z synem do Grabiny! Nie tylko Agnes pomoże mu wychować Antosia Rozwijamy nasz serwis dzięki wyświetlaniu reklam. Blokując reklamy, nie pozwalasz nam tworzyć wartościowych treści. Wyłącz AdBlock i odśwież stronę.