M jak miłość. Paweł jeszcze długo nie wróci do syna! Nikt nie będzie wiedział, co się z nim dzieje. Spełni się czarny scenariusz? - WIDEO

Kiedy Paweł w "M jak miłość" wróci do Grabiny po syna Antosia i skończy opłakiwać śmierć Franki?

Zniknięcie Pawła w "M jak miłość" będzie spędzało sen z powiek jego rodzinie i przyjaciółce Magdzie (Anna Mucha) w najbliższych odcinkach aż do marca. Mniej więcej tyle czasu minie, zanim wyjdzie na jaw, gdzie jest Paweł, gdzie się ukrył przed bliskimi, co się z nim dzieje, w jakim jest stanie i czy nie zaczął pić po śmierci Franki.

Magda nie znajdzie Pawła w 1912 odcinku "M jak miłość"

Najbliższej odkrycia prawdy o kryjówce Pawła będzie Magda, która już w 1912 odcinku "M jak miłość" pojedzie do opuszczonego domu w Kampinosie. Słusznie podejrzewając, że Zduński ukrył się w lesie nad jeziorem, by tam pozbierać się po śmierci Franki, ale wcześniej pogrążyć się w żałobie i rozpaczy po stracie ukochanej żony.

Niestety w finale 1912 odcinka "M jak miłość" Magda nie znajdzie Pawła, który schowa się przed nią w domku w leśnej głuszy. Zaczai się jednak przy oknie i będzie obserwował jak przyjaciółka i Andrzej Budzyński (Krystian Wieczorek) opuszczają to miejsce.

Zniknięcie Pawła trudnym czasem dla Marysi i całej rodziny w "M jak miłość"

Ostatnie "Kulisy serialu M jak miłość" to zapowiedź tego, jak rodzina Pawła będzie sobie radziła po jego zniknięciu. Oczywiście Marysia (Małgorzata Pieńkowska), której syn zostawił Antosia, ani przez chwilę nie straci wiary w to, że Paweł wróci, że dojdzie do siebie i znajdzie w sobie dość siły, by zająć się swoim dzieckiem. Jednak inni zaczną kreślić czarne scenariusze. Bo brak wieści o Pawle nie będzie zapowiadał niczego dobrego.

Nie ma się co dziwić, że w 1914 odcinku "M jak miłość" Marysia, trzymając Antosia na rękach, będzie snuła najgorsze przypuszczenia, co dzieje się z Pawłem. Jako babcia przejęła rolę matki i ojca Antosia. Choć cała rodzina bardzo pomaga, to nikt nie zastąpi dziecku rodziców, więc mały Antoś żyje w nieświadomości, otoczony opieką i miłością, tęskniąc za tatą.

- Zniknięcie Pawła na pewno jest dużym wyzwaniem dla Marysi. Największym dla Marysi oczywiście. Ta przedłużająca się nieobecność Pawła, połączona z niewiedzą, że nie wiemy, co się dzieje, to jest najgorsze... Jeżeli czegoś nie wiemy i jakieś luki, to wypełniamy je czarnymi scenariuszami - ujawnił Robert Moskwa, czyli Artur Rogowski w "Kulisach serialu M jak miłość". - Piotrek dobrze go zna i wie, że ucieczka nie jest najlepszą receptą na zabliźnienie ran i nie rozumie, dlaczego Paweł zostawia swojego syna na tak długi czas i zamyka się w sobie. Czuje też podświadomie, że nie doprowadzi to do niczego dobrego... - dodał Marcin Mroczek.

Fragmenty "Kulis serialu M jak miłość" dotyczą 1912 odcinka, w którym Magda zacznie szukać Pawła właśnie w domku w lesie. Przypomni sobie, że już kiedyś miał tam swoją kryjówkę, kiedy rozpaczał i pił po stracie poprzedniej żony, Ali (Olga Frycz). Zduński nie odpowie na żadną z wiadomości nagraną na poczcie głosowej, więc Budzyńska nie będzie wiedziała, co robić, jak mu pomóc.

- Nie ma odpowiednich słów, odpowiednich zwrotów, które mogłyby nieść pocieszenie, dawać nadzieję Pawłowi. Paweł ucieka, ponieważ szuka jakiejś przestrzeni dla siebie, co jest bardzo trudne dla jego bliskich. To jest taki moment, kiedy jesteśmy rozdarci pomiędzy daniem mu przestrzeni do tego, żeby znalazł jakąś równowagę, a tym, że chcemy mieć go na oku - zaznaczyła Anna Mucha w "Kulisach serialu M jak miłość".

Zagadka zniknięcia Pawła wyjaśni się w "M jak miłość" w marcu?

Dopiero odcinki "M jak miłość" pod koniec marca 2026 r. dadzą odpowiedź na pytanie, czy i kiedy Paweł wróci do Antosia i rodziny i w jakim będzie stanie! Bo to oczywiste, że minie jeszcze wiele miesięcy nim dojdzie do siebie po śmierci Franki, nauczy się żyć bez żony i będzie ma siłach, by wychować syna przy wsparciu najbliższych.