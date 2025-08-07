M jak miłość. Padła data 1872 odcinka! Co wydarzy się zaraz po wakacjach?

Kiedy wystartuje 26. sezon "M jak miłość"?

To pytanie bez wątpienia zadają sobie wszyscy fani "M jak miłość"! I nic dziwnego, gdyż już finał 25. sezonu pozostawił widzów w ogromnej niepewności, co wydarzy się w kolejnym 26. sezonie, który z pewnością pojawi się na antenie TVP2! Ale właśnie, kiedy?

Niedawno w na oficjalnym profilu "M jak miłość" na Instagramie głos w tej sprawie zabrali sami administratorzy, którzy zdradzili, że fani mogą spodziewać się nowych odcinków już we wrześniu! Tyle tylko, że wówczas nie padła tam jeszcze żadna konkretna data, gdyż produkcja także czekała na tą informację, bo nie znała jeszcze ramówki Telewizji Polskiej na jesień 2025 roku i nie chciała strzelać z datami! Ale teraz po raz pierwszy pojawiła się pierwsza konkretna!

Pojawiła się pierwsza data startu 26. sezonu 'M jak miłość" i premierowego 1872 odcinka po wakacjach!

Jak udało dowiedzieć się portalowi swiatseriali.interia.pl i to właśnie na podstawie ramówki TVP2 nowy 26. sezon "M jak miłość" powinien wystartować już na samym początku września, a więc 1.09.2025 roku o godzinie 20.55 widzowie powinni spodziewać się premierowego 1872 odcinka "M jak miłość" po wakacjach!

Jednak administratorzy oficjalnego konta "M jak miłość" jeszcze nie potwierdzili tej informacji oficjalnie. I nic dziwnego, gdyż przecież już ostatnio powstało niemałe zamieszanie, gdy 25. sezon rozpoczął się we wskazanym terminie, ale widzowie nie zobaczyli wówczas premierowych odcinków tylko dwa ostatnie odcinki 24. sezonu, gdyż te z 25. sezonu ruszyły o tydzień później. A zatem teraz produkcja z pewnością jest na to wyczulona i czeka aż będzie mieć 100% pewność, a oficjalne informacje pojawią się także i na profilach Telewizji Polskiej!

Ale oczywiście, ten podany start przez portal swiatseriali.interia.pl jest możliwy. Tym bardziej, że obecny 25. sezon "M jak miłość" skończył się wyjątkowo wcześnie, bo już na początku maja w przeciwieństwie do innych seriali stacji - "Barw szczęścia", "Na dobre i na złe" czy "Na sygnale"! A zatem jest szansa, że faktycznie wrócą już na samym początku września z premierowym 1872 odcinkiem, w którym emocji nie zabraknie!

Co wydarzy się w premierowym 1872 odcinku "M jak miłość" po przerwie wakacyjnej?

A to dlatego, że 26. sezon "M jak miłość" i premierowy 1872 odcinek zacznie się z przytupem dokładnie tak samo jak zakończył się 25. sezon! Ale tym razem wątek skupi się już na Budzyńskich i Święcickim (Artur Paczesny), bo sąsiad Magdy (Anna Mucha) i Andrzeja (Krystian Wieczorek) w końcu stanie przed sądem i odpowie za wszystko, co zrobił nie tylko Budzyńskiej, ale i omyłkowo Julii Malickiej (Marta Chodorowska), którą z nią pomylił!

Ale wcale nie nastąpi to tak łatwo i przyjemnie, gdyż w premierowym 1872 odcinku 26. sezonu "M jak miłość" Święcicki nie raz zaskoczy jeszcze Budzyńskich, którzy zupełnie nie będą się spodziewać, z kim tak naprawdę będą mieć do czynienia! A to dlatego, że brat Kazimierza będzie cenionym prawnikiem i załatwi mu naprawdę dobrego adwokata!