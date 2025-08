M jak miłość. Data nowego sezonu potwierdzona! Wiemy, kiedy ruszają odcinki na jesień

Znamy datę startu nowego sezonu "M jak miłość"! Kiedy ruszą kolejne odcinki "M jak miłość" po przerwie wakacyjnej? Czy jest szansa, by premierowe wątki ruszyły jeszcze w sierpniu?! Data emisji pozostawała tajemnicą, aż do teraz. Administratorzy profilu serialu na Instagramie dali znać, kiedy można się spodziewać kolejnych odcinków "M jak miłość" na jesień. Padł konkretny miesiąc, co można odebrać jako potwierdzoną informację. Sprawdź, co już wiadomo.