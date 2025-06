M jak miłość. Oto nowy dom Wernera i Sylwii! Na zawsze znikną z Deszczowej? - ZDJĘCIA

Nowy dom Sylwii i Adama w kolejnym sezonie „M jak miłość”

Lubiany prawnik z „M jak miłość” będzie miał nowy dom! Serialowa Sylwia pokazała willę z zewnątrz, ale także pokusiła się o nagranie wystroju wewnątrz. Nie da się ukryć, że posiadłość robi wielkie wrażenie. Jest duża, przestronna i nowoczesna. Adam z Sylwią będą mogli korzystać ze sporego ogrodu, gdzie nie zabraknie urokliwej zieleni i wielu roślin.

Wewnątrz domu znajduje się przestronny salon z dużym stołem, który spokojnie pomieści wielu gości. W nowej willi prawników zagoszczą jasne barwy, elegancja i luksus.

Sylwia i Adam nie zamieszkają w nowym domu sami

Werner nam kupił nowy dom. To ja rozumiem! 🤡🤓♥️ - napisała w poście na Instagramie serialowa Kostecka.

To daje do myślenia, bo Sylwia wspomina w komentarzu o tym, że prawnik kupił „nam” nowy dom. Co to oznacza? Chodzi oczywiście o to, że w willi znów zagości pani Ola (Ewa Kolasińska), bez której Adam nie wyobraża sobie codziennego funkcjonowania. To seniorka dba o zakupy, sprzątanie, posiłki i dobrą atmosferę. Bez niej Wernerowi byłoby naprawdę ciężko. Szczególnie że Sylwia także dużo pracuje i nie ma czasu na pewne obowiązki domowe. Pani Ola jest dla pary jak rodzina.

Adam z Sylwią na zawsze opuszczą dom przy Deszczowej?

Przypomnijmy, że do tej pory Adam z Sylwią mieszkali blisko Kamila i Zduńskich. Wszyscy mają domy przy ulicy Deszczowej. Bliskie sąsiedztwo sprawia, że przyjaciele mogą na siebie liczyć i zawsze się wesprzeć. To miało miejsce np. przy tajemniczych kradzieżach w okolicy, w co mocno zaangażował się prawnik. Razem z Wieśkiem (Marcin Zarzeczny) próbowali wytropić sprawcę. Z różnym skutkiem, ale liczyły się chęci. Czy Werner kupi dom gdzieś indziej? Jaka będzie jego decyzja? Wszystko wyjaśni się w nowym sezonie „M jak miłość” po wakacjach.

