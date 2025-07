M jak miłość. Ona będzie ofiarą Hoffmana! Potwierdzi się to, co Sara powie o ojcu potworze. Zaciągnie ją do łóżka podczas wyjazdu do Londynu

Tak Hoffman w "M jak miłość" po wakacjach ujawni prawdziwe oblicze!

Nowy sezon "M jak miłość" zacznie się od wyjazdu Darka Hoffmana do Londynu, który podczas służbowej podróży znajdzie sposób, jak zaspokoić swoje chore żądze. Kinga i Piotrek (Marcin Mroczek) jeszcze nie będą wiedzieli, z kim mają do czynienia, jaki naprawdę jest ojciec Sary, że sąsiad z Deszczowej skrywa dwie twarze - samotnego, troskliwego "tatusia" i zwyrodnialca, który poluje na uległe mu kobiety!

To ona będzie ofiarą Hoffmana w hotelu w Londynie w nowym sezonie "M jak miłość"

Co dokładnie wydarzy się w hotelowym pokoju Hoffmana w jednym z odcinków "M jak miłość" we wrześniu? Tego dokładnie nie wiadomo, bo nieobliczalny zboczeniec postara się o to, by nikt się nie dowiedział, jak skrzywdził swoją pracownicę. Z doniesień portalu światseriali.interia.pl wynika jednak, że Hoffman będzie chciał się jej jak najszybciej pozbyć. Zmuszając swoją ofiarę do pełnego milczenia.

Tak Hoffman w nowym sezonie "M jak miłość" zrobi z dziewczyną dokładnie to samo, co chciał zrobić z Kingą, kiedy zwabił ją do swojego domu i dosypał narkotyki do herbaty.

Po powrocie z Londynu bezwzględny Hoffman w odcinku "M jak miłość" po przerwie wakacyjnej zawiezie młodą kobietę pod dom i postawi jej walizkę pod nogami. Ofiara zwyrodnialca ukryje łzy pod okularami przeciwsłonecznymi. Na pożegnanie potwór przypomni jej, by nikomu się nie wygadała, co jej zrobił.

M jak miłość ZWIASTUN nowego sezonu. Dorota pozna ostateczną diagnozę! Zboczeniec Hoffman nie odpuści Kindze

- Już daj spokój. Chyba nie będziesz robiła afery tam, gdzie jej nie ma? I żeby było jasne - sama przyszłaś do mojego pokoju, więc teraz nie zgrywaj niewiniątka! Poza tym, jeśli ci coś nie pasuje, zawsze możesz poszukać sobie innej pracy - zagrozi Hoffman.

Sara w nowym sezonie "M jak miłość" ujawni, co jej ojciec zrobił matce

Tym samym w kolejnym sezonie "M jak miłość" potwierdzi się to, co Sara powie o swoim ojcu potworze Lence Zduńskiej (Olga Cybińska). Na krótko przed jego przylotem z Londynu, nastolatka zacznie się bać, do czego teraz posunie się Hoffman. Od czasu odejścia matki, Inki, ojciec wyżywa się na niej przy każdej okazji. Ale przed Zduńskimi i innymi ludźmi odgrywa rolę kochającego taty. Sara nie będzie mogła liczyć na pomoc matki, nie wiedząc nawet, co się z nią dzieje.