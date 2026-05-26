M jak miłość. Odcinek specjalny po finale sezonu może zaskoczyć. To będzie pożegnanie z Mostowiakami przed przerwą w emisji - ZDJĘCIA

Kiedy koniec sezonu „M jak miłość” przed wakacjami 2026? Data ostatniego odcinka

Finał sezonu "M jak miłość" przypadł na poniedziałek, 25.05.2026, kiedy został wyemitowany odcinek 1936. To właśnie w tym odcinku zakończyły się bieżące wątki, ale koniec sezonu pozostawił widzów z wieloma pytaniami na czas przerwy wakacyjnej w emisji.

W ostatnim odcinku 1936 "M jak miłość" nie zabrakło. emocji. Joanna (Dominika Sakowicz) podjęła trudną decyzję o odejściu z przychodni, nie radząc sobie z uczuciem do Artura (Robert Moskwa). Sytuacja skomplikowała się jeszcze bardziej, gdy Rogowski niespodziewanie pojawił się w jej domu. Nie dość, że wyznał Joannie, że jest w niej zakochany, to jeszcze zdradził z nią Marysię (Małgorzata Pieńkowska).

Na koniec sezonu "M jak miłość" w 1936 odcinku doszło do strzelaniny w Grabinie, a Natalka (Dominika Suchecka) znalazła się o krok od śmierci. Strzał padł z pistoletu byłej dziewczyny Mikołaja Lipińskiego (Mateusz Kościukiewicz), dyrektora szkoły, który zakochał się w Natalii.

Jak długo potrwa przerwa wakacyjna w emisji "M jak miłość"?

Finał sezonu"M jak miłość" nie oznacza jednak od razu pożegnania z Mostowiakami. We wtorek, 26 maja 2026, TVP2 pokaże odcinek specjalny, który jednocześnie symbolicznie zamknie sezon i rozpocznie wakacyjną przerwę.

Będzie to powtórka jubileuszowego odcinka „25 lat M jak miłość. Nasz srebrny jubileusz”, którego premiera odbyła się w listopadzie zeszłego roku, a nagrywany był w lipcu 2025 roku w ekranowej Grabinie. To sentymentalna podróż do przeszłości i okazja, by jeszcze raz zobaczyć bohaterów w zupełnie innym, bardziej nostalgicznym wydaniu. Poza tym w "M jak miłość" jeszcze raz pojawi się zmarła Franka (Dominika Kachlik). A wszystko z okazji imprezy u Mostowiaków na rozpoczęci wakacji.

Odcinek specjalny „M jak miłość” na koniec sezonu

Decyzja o emisji odcinka specjalnego tuż po finale sezonu "M jak miłość" może zaskoczyć widzów, ale wpisuje się w tradycję podsumowań i wspomnień przed dłuższą przerwą. Dzięki temu zakończenie serii nabierze dodatkowego, emocjonalnego wymiaru.

Dla fanów oznacza to jedno – po intensywnym finale przyjdzie chwila oddechu i powrót do najważniejszych momentów historii "M jak miłość". A potem pozostanie już tylko czekać na nowe odcinki po wakacjach, które będą emitowane od września 2026 roku.

M jak miłość ZWIASTUN nowego sezonu. Oto co się wydarzy po wakacjach