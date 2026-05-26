M jak miłość. Odcinek specjalny po finale sezonu może zaskoczyć. To będzie pożegnanie z Mostowiakami przed przerwą w emisji - ZDJĘCIA

Małgorzata Pala
Agnieszka Pyź
2026-05-26 13:12

Koniec sezonu "M jak miłość" już za nami. To oznacza, że we wtorek, 26 maja 2026 roku, nie będzie już nowego odcinka serialu, bo zaczęła się przerwa wakacyjna, która potrwa aż do września. Produkcja "M jak miłość" i Telewizja Polska przygotowała jednak niespodziankę, która sprawi, że finał sezonu będzie inny zwykle. Odcinek specjalny "M jak miłość" nagrany latem ubiegłego roku z okazji 25-lecia serialu. Wielu widzów może być zaskoczyć takie pożegnanie z Mostowiakami. Poznaj szczegóły.

Kiedy koniec sezonu „M jak miłość” przed wakacjami 2026? Data ostatniego odcinka

Finał sezonu "M jak miłość" przypadł na poniedziałek, 25.05.2026, kiedy został wyemitowany odcinek 1936. To właśnie w tym odcinku zakończyły się bieżące wątki, ale koniec sezonu pozostawił widzów z wieloma pytaniami na czas przerwy wakacyjnej w emisji. 

W ostatnim odcinku 1936 "M jak miłość" nie zabrakło. emocji. Joanna (Dominika Sakowicz) podjęła trudną decyzję o odejściu z przychodni, nie radząc sobie z uczuciem do Artura (Robert Moskwa). Sytuacja skomplikowała się jeszcze bardziej, gdy Rogowski niespodziewanie pojawił się w jej domu. Nie dość, że wyznał Joannie, że jest w niej zakochany, to jeszcze zdradził z nią Marysię (Małgorzata Pieńkowska). 

Na koniec sezonu "M jak miłość" w 1936 odcinku doszło do strzelaniny w Grabinie, a Natalka (Dominika Suchecka) znalazła się o krok od śmierci. Strzał padł z pistoletu byłej dziewczyny Mikołaja Lipińskiego (Mateusz Kościukiewicz), dyrektora szkoły, który zakochał się w Natalii. 

Jak długo potrwa przerwa wakacyjna w emisji "M jak miłość"?

Finał sezonu"M jak miłość" nie oznacza jednak od razu pożegnania z Mostowiakami. We wtorek, 26 maja 2026, TVP2 pokaże odcinek specjalny, który jednocześnie symbolicznie zamknie sezon i rozpocznie wakacyjną przerwę.

Będzie to powtórka jubileuszowego odcinka „25 lat M jak miłość. Nasz srebrny jubileusz”, którego premiera odbyła się w listopadzie zeszłego roku, a nagrywany był w lipcu 2025 roku w ekranowej Grabinie. To sentymentalna podróż do przeszłości i okazja, by jeszcze raz zobaczyć bohaterów w zupełnie innym, bardziej nostalgicznym wydaniu. Poza tym w "M jak miłość" jeszcze raz pojawi się zmarła Franka (Dominika Kachlik).  A wszystko z okazji imprezy u Mostowiaków na rozpoczęci wakacji. 

Odcinek specjalny „M jak miłość” na koniec sezonu

Decyzja o emisji odcinka specjalnego tuż po finale sezonu "M jak miłość" może zaskoczyć widzów, ale wpisuje się w tradycję podsumowań i wspomnień przed dłuższą przerwą. Dzięki temu zakończenie serii nabierze dodatkowego, emocjonalnego wymiaru.

Dla fanów oznacza to jedno – po intensywnym finale przyjdzie chwila oddechu i powrót do najważniejszych momentów historii "M jak miłość". A potem pozostanie już tylko czekać na nowe odcinki po wakacjach, które będą emitowane od września 2026 roku. 

