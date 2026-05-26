M jak miłość. Małżeństwo Kamy i Marcina rozpadnie się w nowym sezonie? Roznerski potwierdza kryzys - ZDJĘCIA, WIDEO

Małgorzata Pala
Małgorzata Pala
2026-05-26 12:10

Będzie rozpad małżeństwa Kamy (Michalina Sosna) i Marcina (Mikołaj Roznerski) w nowym sezonie "M jak miłość"?! Sam Mikołaj Roznerski zapewnił widzów, że nastąpi rozwój wątku pani prezes Elżbiety Domańskiej (Katarzyna Dąbrowska), która nie odpuści podrywów Chodakowskiego. Z tą różnicą, że plany kobiety staną się przerażająco odważne. Sam aktor w ostatnich "Kulisach M jak miłość" przed wakacjami przyznał, że Kama ma się czego bać. To brzmi jak mocny kryzys.

Małżeństwo Kamy i Marcina z "M jak miłość" nie przetrwa? Nie ma szans na spokój 

Dla widzów, którzy wyobrażali sobie sielankę w związku Kamy i Marcina, nie ma dobrych informacji. To już pewne, że wątek ponętnej i pewnej siebie pani prezes nie zniknie. Wręcz przeciwnie, Elżbieta Domańska będzie miała coraz więcej do powiedzenia w kontekście życia uczuciowego Marcina. I może początkowo wydawało się, że Chodakowski na pewno będzie wierny Kamie, nie oprze się żadnej innej kobiecie, ostatnie "Kulisy M jak miłość" przed wakacjami zdradziły wiele. I to nie są pozytywne informacje dla dalszego szczęście Kamy i Marcina

Mikołaj Roznerski potwierdza, że będzie mocny kryzys Kamy i Marcina. Ma się czego bać!

Sam aktor wypowiedział się w temacie nadchodzących wydarzeń w kolejnym odcinku "M jak miłość" po wakacjach. Jego słowa nie brzmią jak pozytywny omen. Raczej przyznaje, że jego serialowa żona ma się czego obawiać.

Wiem, że Państwo odetchnęli z ulgą, bo małżeństwo Kamy i Marcina naprawdę wisiało już na włosku, ale wszystko dobre, co się dobrze kończy. Muszę Państwu zdradzić, bo to jeszcze nie koniec, że pewna pani prezes zadba o to, żeby jednak Kama miała się o co martwić - mówi wprost Mikołaj Roznerski w "Kulisach M jak miłość".

Kama z Marcinem rozstaną się w nowym sezonie "M jak miłość"?

Czy dojdzie do rozstania Kamy i Marcina w nowym sezonie "M jak miłość" po wakacjach? Wiele wskazuje na to, że na pewno będą kolejne nieporozumienia, zazdrość i wrogość. Niestety Domańska nie odpuści. Wzięła sobie za cel uwiedzenie Chodakowskiego i nadal będzie krążyć wokół niego i jego bliskich. Ta kobieta jeszcze pokaże, na co ją stać.

M jak miłość ZWIASTUN nowego sezonu. Oto co się wydarzy po wakacjach