M jak miłość. Małżeństwo Kamy i Marcina rozpadnie się w nowym sezonie? Roznerski potwierdza kryzys - ZDJĘCIA, WIDEO

Małżeństwo Kamy i Marcina z "M jak miłość" nie przetrwa? Nie ma szans na spokój

Dla widzów, którzy wyobrażali sobie sielankę w związku Kamy i Marcina, nie ma dobrych informacji. To już pewne, że wątek ponętnej i pewnej siebie pani prezes nie zniknie. Wręcz przeciwnie, Elżbieta Domańska będzie miała coraz więcej do powiedzenia w kontekście życia uczuciowego Marcina. I może początkowo wydawało się, że Chodakowski na pewno będzie wierny Kamie, nie oprze się żadnej innej kobiecie, ostatnie "Kulisy M jak miłość" przed wakacjami zdradziły wiele. I to nie są pozytywne informacje dla dalszego szczęście Kamy i Marcina

Mikołaj Roznerski potwierdza, że będzie mocny kryzys Kamy i Marcina. Ma się czego bać!

Sam aktor wypowiedział się w temacie nadchodzących wydarzeń w kolejnym odcinku "M jak miłość" po wakacjach. Jego słowa nie brzmią jak pozytywny omen. Raczej przyznaje, że jego serialowa żona ma się czego obawiać.

Wiem, że Państwo odetchnęli z ulgą, bo małżeństwo Kamy i Marcina naprawdę wisiało już na włosku, ale wszystko dobre, co się dobrze kończy. Muszę Państwu zdradzić, bo to jeszcze nie koniec, że pewna pani prezes zadba o to, żeby jednak Kama miała się o co martwić - mówi wprost Mikołaj Roznerski w "Kulisach M jak miłość".

Kama z Marcinem rozstaną się w nowym sezonie "M jak miłość"?

Czy dojdzie do rozstania Kamy i Marcina w nowym sezonie "M jak miłość" po wakacjach? Wiele wskazuje na to, że na pewno będą kolejne nieporozumienia, zazdrość i wrogość. Niestety Domańska nie odpuści. Wzięła sobie za cel uwiedzenie Chodakowskiego i nadal będzie krążyć wokół niego i jego bliskich. Ta kobieta jeszcze pokaże, na co ją stać.