M jak miłość, odcinek 1962: Wypadek Agnes zbliży skłóconych Rogowskich. Joanna nie wytrzyma z zazdrości o Marysię – ZDJĘCIA

Agnes będzie potrzebowała wsparcia po wypadku w 1962 odcinku "M jak miłość"

Po brutalnym napadzie w lesie Agnes trafi do szpitala w ciężkim stanie. Jej bliscy nie będą mogli odetchnąć z ulgą, bo sytuacja młodej lekarki nagle jeszcze bardziej się skomplikuje. Dziewczyna straci władzę w nogach, a lekarze będą musieli pilnie ustalić przyczynę niepokojących objawów. Artur zaangażuje się w walkę o zdrowie córki i skonsultuje jej stan z Olkiem (Maurycy Popiel).

W obliczu zagrożenia życia Agnes konflikty zejdą na dalszy plan. Artur i Marysia będą spędzać kolejne godziny w klinice, czekając na informacje o stanie córki Rogowskiego. Oboje będą przeżywać strach o Agnes, a wspólne czuwanie przypomni im, że mimo rozpadu małżeństwa nadal łączy ich rodzina. W takich chwilach łatwiej odłożyć na bok urazy i skupić się na tym, co naprawdę ważne.

Marysia i Artur znów znajdą się blisko siebie w 1957 odcinku "M jak miłość"

Jeszcze niedawno Marysia nie chciała słyszeć o ratowaniu małżeństwa. Kiedy Artur przyjechał za nią na Mazury i próbował przekonać ją do kolejnej szansy, oddała mu obrączkę. Teraz jednak oboje będą musieli zmierzyć się z czymś znacznie poważniejszym niż pretensje. W 1962 odcinku "M jak miłość" wspólna walka o zdrowie Agnes może sprawić, że Rogowscy spojrzą na siebie nieco inaczej. Nie będzie to jeszcze pojednanie ani zapomnienie o tym, co zrobił Artur. Marysia nie odzyska zaufania do męża tylko dlatego, że oboje martwią się o Agnes. Jednak bliskość, która pojawi się między nimi w szpitalu, może dać im okazję do odbudowania porozumienia. A dla Joanny będzie to niepokojący sygnał.

Joanna poczuje zazdrość o Marysię. Artur spędzi czas z rodziną

Rogowski będzie spędzał kolejne godziny w klinice, przy Agnes i w towarzystwie Marysi oraz pozostałych bliskich. To właśnie ta sytuacja ponownie obudzi zazdrość Joanny. Kobieta będzie chciała, by Artur zaczął budować z nią wspólną przyszłość, tymczasem lekarz znów będzie mocno związany sprawami swojej rodziny. Dla jego kochanki widok Marysi u boku Artura okaże się trudny do zniesienia.

Joanna może mieć powody do obaw. Choć Marysia nie zamierza od razu wybaczać zdrady, dramatyczne okoliczności zbliżą ją do byłego męża. Artur będzie musiał być przy córce, ale przy okazji dostanie też szansę na odbudowanie więzi z żoną. A im więcej czasu Rogowscy spędzą razem, tym trudniej Joannie będzie uwierzyć, że ich wspólna historia naprawdę dobiegła końca.

Kiedy 1962 odcinek "M jak miłość" w TVP2?

Odcinek 1962 "M jak miłość" będzie emitowany we wtorek, 1 grudnia 2026 r., o godz. 20.50 w TVP2.