M jak miłość, odcinek 1957: Anita nie spojrzy Magdzie w oczy po dowiedzeniu się o ciąży. Nagra wiadomość i pokaże jaka naprawdę jest - ZDJĘCIA

Anita usłyszy o ciąży Magdy. Nie wytrzyma i wyjdzie z pracy

W 1957 odcinku "M jak miłość" Anita dowie się, że Magda spodziewa się dziecka, w wyjątkowo trudnych dla siebie okolicznościach. Laskowska usłyszy, jak Budzyńska dzieli się radosną nowiną z Kamilem (Marcin Bosak). Dla przyszłej mamy będzie to szczęśliwa chwila, ale Anita odbierze tę wiadomość zupełnie inaczej. Sama od miesięcy bezskutecznie stara się zajść w ciążę, a kolejny negatywny test sprawił, że zaczęła obwiniać się za niepowodzenia. Widok szczęścia Magdy przypomni jej o własnym rozczarowaniu. Anita nie zdecyduje się podejść do koleżanki i pogratulować jej osobiście. Rozżalona wycofa się, a później pojedzie do domu. Nie będzie chciała stanąć z Magdą twarzą w twarz, choć nie oznacza to, że życzy jej źle. Laskowska znajdzie się po prostu w takim stanie emocjonalnym, że trudno będzie jej ukryć własny smutek.

Anita nagra Magdzie wiadomość głosową. Złoży jej wyjątkowe gratulacje

Dopiero później Anita zdecyduje się odezwać do Magdy. Nie przyjdzie do niej osobiście, ale nagra wiadomość głosową, w której przekaże jej gratulacje. Jej słowa będą pełne ciepła i szczerości, choć za nimi kryć się będzie również ogromne osobiste pragnienie.

- Cześć Magda, chciałabym ci coś powiedzieć. Dowiedziałam się o wszystkim, chciałabym ci coś powiedzieć. Bardzo, bardzo ci gratuluję, to jest wspaniała wiadomość, ogromne szczęście i mam nadzieję, że mnie też kiedyś spotka. Całuję cię bardzo mocno - powie Anita, udowadniając, że umie być ponad swoje emocje i mimo wszystko pogratulować przyszłej mamie.

Anita nie potrafi cieszyć się ciążą Magdy tak jak pozostali. Sama wciąż czeka na cud

Dla Anity wiadomość o ciąży koleżanki będzie kolejnym przypomnieniem o niespełnionym marzeniu. W ostatnich odcinkach "M jak miłość" jej relacja z Kamilem coraz bardziej cierpiała z powodu nieudanych prób powiększenia rodziny. Gryc próbował wspierać ukochaną, ale Laskowska czuła się osamotniona i brała całą winę na siebie. Teraz, gdy Magda będzie mogła cieszyć się oczekiwaniem na dziecko, Anita jeszcze mocniej odczuje własny brak szczęścia. Mimo to nie pozwoli, by jej rozczarowanie odebrało Budzyńskiej radość. Czy wyjazd do Hiszpanii pomoże jej choć na chwilę odetchnąć od trudnych emocji?

Kiedy 1957 odcinek "M jak miłość" w TVP2?

Odcinek 1957 "M jak miłość" będzie emitowany w poniedziałek, 16 listopada 2026 r., o godz. 20.50 w TVP2.