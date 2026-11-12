M jak miłość, odcinek 1957: Kinga z Piotrkiem też będą mieli dziecko?! Magda odkryje, że Zduńska coś ukrywa - ZDJĘCIA

Kinga, Piotrek i Paweł zrobią Budzyńskim niespodziankę w 1957 odcinku "M jak miłość"

Po ogłoszeniu radosnej nowiny o tym, że Magda jest w ciąży, nadejdzie czas świętowania. Przyjaciele Magdy i Andrzeja zbiorą się po pracy i wpadną do Budzyńskich z prezentami i balonami. Przywiozą zabawki i ciuszki, a przyszła mama zachwyci się niespodzianką. Wtedy Kinga przyjrzy się malutkim ubrankom dla noworodka i sama stwierdzi, że bardzo ją to rozczula.

- Jakie to jest słodkie, jakie malutkie. Kochanie, pamiętasz? - rzuci Kinga.

- Pamiętam. Malutkie ubrania, krótkie noce, na szczęście mamy to już za sobą - przyzna Piotrek.

- Jesteś tego pewny? - zapyta zaczepnie Zduńska.

Kinga w ciąży? Magda zapyta wprost

Po tych słowach Magda od razu zwróci uwagę na zachowanie Kingi.

- Chcesz mi coś powiedzieć? - zapyta Magda, ale Kinga taktowanie przemilczy temat.

Czy to oznacza, że Zduńska planuje kolejne dziecko? Piotrek raczej nie wykaże wielkiego entuzjazmu. Jednak nie wiadomo, co przyniesie przyszłość.

Ciąża Magdy będzie gorącym tematem wśród znajomych i rodziny

Nie da się ukryć, że ciąża Magdy będzie mocnym wątkiem w nadchodzących odcinkach "M jak miłość". Zduńscy z Pawłem bardzo ucieszą się na wieści o ciąży Magdy, ale jednak nie dla wszystkich to takie wspaniałe nowiny. Jeszcze tego samego dnia Magda otrzyma wiaodmość od Anity (Melania Grzesiewicz), która starała się z Kamilem (Marcin Bosak) o dziecko, ale niestety bezskutecznie.

Kiedy 1957 odcinek "M jak miłość" w TVP2?

Odcinek 1957 "M jak miłość" będzie emitowany w poniedziałek, 16 listopada 2026 r., o godz. 20.50 w TVP2.