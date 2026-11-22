Marcin na tropie zabójcy Sowińskiego w 1960 odcinku "M jak miłość"

Dla policji aresztowany Olek w 1960 odcinku "M jak miłość" będzie winny zabójstwa Sowińskiego, ale przecież to nie Chodakowski zabił dyrektora kliniki. Tej nocy, kiedy upił się w barze, a potem pojechał taksówką do jego domu, Sowiński był już martwy. Zabił go Mariusz Sanocki (Mateusz Mosiewicz).

Ale śledztwo policji po aresztowaniu Olka w 1960 odcinku "M jak miłość" utknie w martwym punkcie! Tylko Marcin będzie wciąż szukał prawdziwego zabójcy, wypytując sąsiada zabitego Sowińskiego, kim była brunetka, która bywała w jego domu.

Koszmarna noc Olka w areszcie w 1960 odcinku "M jak miłość"!

Po koszmarnej nocy w więziennej celi w 1960 odcinku "M jak miłość" załamany Olek spotka się ze swoim prawnikiem. Aneta (Ilona Janyst) poprosi bowiem o pomoc Piotrka. Niestety Zduński nic nie zdziała. Olek nie wyjdzie na wolność!

Zdruzgotany Chodakowski w 1960 odcinku "M jak miłość" zacznie kreślić czarne scenariusze, że spędzi w więziennej celi wiele lat. Nie przestanie myśleć też o tym, jak Aneta przez niego cierpi. I tu czeka go zaskoczenie, bo żona Olka jest twarda i nie da się łatwo złamać.

- Jak Aneta się trzyma? - Dobrze, nawet bardzo dobrze... - zapewni go Piotrek. - No tak... Już się przyzwyczaja. W końcu to nie pierwszy raz. Nie rozumiem, jak ja się znowu wpakowałem w to gówno? Ten cały podinspektor dał mi do zrozumienia, że właściwie śledztwo jest zamknięte... - Blefuje. Nie mają żadnych dowodów! - No tak, ale ja im pasuje. Przecież oni już nawet nie szukają prawdziwego mordercy! - Oni nie, ale Marcin cały czas szuka i... znajdzie! Musimy w to wierzyć... - pocieszy go Zduński. - Chyba nic innego mi nie pozostało - aresztowany Olek będzie na granicy załamania.

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Zabójca Sowińskiego na wolności, ale Olek wyjdzie z aresztu w 1960 odcinku "M jak miłość"

W finale 1960 odcinka "M jak miłość" Olek wyjdzie z aresztu, mimo że prawdziwy zabójca Sowińskiego, nieobliczalny psychopata Mariusz wciąż będzie na wolności. Dzięki komu Chodakowski opuści areszt?

W sprawę Olka zaangażuje się zaprzyjaźniony z Anetą gangster Wójcik (Jakub Kornacki), ale Kasia także przerwie milczenie i wyzna Jakubowi (Krzysztof Kwiatkowski), że miała romans z Sowińskim, a Mariusz, który dowiedział się prawdy mógł go zabić.

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Kiedy 1960 odcinek "M jak miłość" w TVP2?

Odcinek 1960 "M jak miłość" będzie miał premierę we wtorek, 24 listopada 2026 r., o godz. 20.50 w TVP2.

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