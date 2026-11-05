M jak miłość, odcinek 1957: Anita obarczy siebie winą za to, że nie zajdzie w ciążę. Wyjedzie do Hiszpanii w okropnym humorze - ZDJĘCIA

Anita obwini siebie za kolejne niepowodzenie w staraniach o ciążę

W 1957 odcinku "M jak miłość" nadzieje Anity na ciążę po raz kolejny legną w gruzach. Laskowska będzie coraz bardziej zdenerwowana, a widok suplementów i całego stosu tabletek tylko przypomni jej o kolejnych miesiącach starań. Kamil spróbuje przekonać partnerkę, żeby nie wywierała na sobie takiej presji.

- Nie możemy się tak napinać – powie Gryc, widząc zdenerwowanie Anity.

- My? To mi się znowu nie udało – odpowie Laskowska.

Jej reakcja pokaże, jak bardzo zaczęła brać niepowodzenia na siebie. Kamil będzie chciał ją wspierać, ale Anita nie poczuje, że naprawdę przeżywają ten problem razem. Coraz mocniej zamknie się w poczuciu winy, jakby to wyłącznie od niej zależało, czy zostaną rodzicami.

Ciąża Magdy będzie dla Anity bolesnym ciosem. Nie zdoła ukryć żalu w 1957 odcinku "M jak miłość"

Prawdziwie trudny moment nadejdzie, gdy Magda podzieli się z pracownikami kancelarii wiadomością o ciąży. Budzyńska sama będzie zaskoczona tym, że spodziewa się dziecka, ale kiedy zdecyduje się powiedzieć o tym współpracownikom, nie będzie już ukrywać swojego szczęścia. Anita złoży jej gratulacje i z pewnością nie będzie chciała odbierać koleżance radości. Jednocześnie ta wiadomość uderzy w nią z ogromną siłą. Trudno będzie jej nie porównywać własnej sytuacji z tym, co spotkało Magdę. Kolejna osoba z jej otoczenia będzie oczekiwać dziecka, podczas gdy ona sama wciąż zobaczy na teście jedną kreskę.

Anita wyjedzie do Hiszpanii. Czy Kamil zdoła ją jeszcze pocieszyć?

W takim nastroju Anita będzie szykowała się do wyjazdu do Hiszpanii z matką. Podróż, która miała być okazją do odpoczynku i oderwania się od codzienności, przypadnie na wyjątkowo trudny moment w jej życiu. Kamil będzie próbował być przy ukochanej, ale nie uda mu się całkowicie zdjąć z niej ciężaru kolejnego rozczarowania.

- Jeśli ja tu zostanę, to ja się rozpadnę na tysiąc kawałków - powie smutno Anita.

Wyjazd może dać Anicie chwilę wytchnienia, jednak nie rozwiąże problemów, które coraz mocniej odbijają się na jej małżeństwie. Dla Melanii Grzesiewicz będzie to zarazem jeden z ostatnich etapów obecności w serialu przed zapowiadaną przerwą od "M jak miłość".

Kiedy 1957 odcinek "M jak miłość" w TVP2?

Odcinek 1957 "M jak miłość" będzie emitowany w poniedziałek, 16 listopada 2026 r., o godz. 20.50 w TVP2.