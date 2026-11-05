M jak miłość. Cwana Elżbieta jednak urobi Marcina? Pojawienie się męża Artura niczego nie zmieni - ZDJĘCIA

Katarzyna Dąbrowska i Mikołaj Roznerski znów razem na planie "M jak miłość". Elżbieta nie odpuści?

Mikołaj Roznerski opublikował na Instagramie wspólne zdjęcie z Katarzyną Dąbrowską, wykonane w samochodzie na planie "M jak miłość". Aktor podpisał fotografię krótkim pozdrowieniem z planu, a obecność ekranowej Elżbiety obok niego szybko zwraca uwagę fanów serialu. To kolejny sygnał, że postać Domańskiej nie zniknie tak szybko z historii Chodakowskich. Wszystko wskazuje na to, że Marcin będzie miał jeszcze sporo do czynienia z kobietą, która od pewnego czasu skutecznie komplikuje życie jego rodzinie...

Domańska uderzyła w salon Kamy. Marcin będzie musiał przejrzeć jej intrygi?

Elżbieta nie przebierała w środkach, by zaszkodzić Kamie. Wykorzystała Lilianę Kolender (Monika Sznajder), która oskarżyła fryzjerkę o zniszczenie włosów i zażądała wysokiego odszkodowania. Do tego doszły negatywne opinie w internecie, za którymi stała Klara (Aleksandra Kisio). Klientki zaczęły odwoływać wizyty, a salon Kamy znalazł się w poważnych tarapatach. Marcin nie zamierza jednak bezczynnie patrzeć na problemy żony. Razem z Jakubem (Krzysztof Kwiatkowski) postanowił ustalić, kto stoi za atakiem na jej biznes. Domańska może jednak okazać się znacznie trudniejszą przeciwniczką, niż początkowo zakładali Chodakowscy. Kobieta potrafi działać z ukrycia i wykorzystywać innych do realizacji własnych planów. Czy Marcin zdoła odkryć wszystkie jej zagrywki, zanim Kama poniesie kolejne straty? A może Elżbieta znajdzie sposób, by również jego przekonać do siebie?

Mąż Elżbiety pojawi się w "M jak miłość". Czy powstrzyma Domańską?

Wkrótce w serialu ma pojawić się także mąż Elżbiety. Tajemniczy Artur (Sławomir Grzymkowski) zrobi wrażenie na Kamie i Marcinie, bo wreszcie pojawi się u boku żony. Dotąd informacje o nim wypływały tylko z krótkich zdań rzucanych przez panią prezes. Tym bardziej nowe zdjęcie z planu sugeruje, iż Elżbieta nadal będzie obecna w życiu Marcina. Czy jej mąż pozna prawdziwe oblicze kobiety i dowie się, co wyprawia za plecami innych? A może Domańska nadal będzie rozdawała karty i znajdzie kolejny sposób, by osiągnąć swój cel? To stanie się jasne niebawem.